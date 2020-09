Jetzt gibt’s wieder Kunst im Westersteder Güterschuppen

Unter dem Titel „Extraherismus“ haben in den ver­gangenen Jahren die Arbeiten von Janett Brown ihre Reise in das In- und Ausland angetreten. Tatsächlich ist der Begriff als Wortmarke sogar seit 2013 geschützt. Wie ihre Kunst aussieht, können Interessierte am Sonntag, 6. September, 11.15 Uhr, sehen, wenn der Bahnhofsverein Westerstede zur Vernissage in den Güterschuppen einlädt. Wer die Vernissage besuchen möchte, meldet sich online oder unter Telefon 0 44 88/ 5 93 96 59 an.

BILD: