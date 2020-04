Jetzt ist Kreativität gefragt

Die Mitglieder des Jugendrotkreuz der DRK-Bereitschaft Apen rufen alle Kinder auf, an einem Malwettbewerb teilzunehmen. Es gilt, ein Bild zu malen, das irgendetwas mit dem Jugendrotkreuz zu tun hat. Sobald das Bild fertig ist, müssen auf der Rückseite Name des Künstlers sowie Alter und Adresse sowie Telefonnummer der Eltern vermerkt werden. Anschließend kann das Bild bei der DRK-Bereitschaft in Apen, Am Mühlenbach 3, in den Briefkasten gesteckt werden. Einsendeschluss ist der 20. April. Die schönsten Bilder werden am 30. April bekanntgegeben. Dem Gewinner wird zu seinem Geburtstag vom DRK eine Hüpfburg vorbeigebracht. BILD: