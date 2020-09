Kabarett mit Markus Krebs

Ein einfacher Stehtisch, ein Barhocker, eine Flasche Bier – für einen Abend mit Markus Krebs braucht es nicht mehr. Humor-Prinzip? Irgendwas zwischen Kneipen-Kumpel und Witze-Papst. Wie das klingt, erfahren Neugierige am Mittwoch, 16. September, im Park der Gärten in Rostrup, wenn der Kabarettist auftritt. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Beginn ist um 20 Uhr. BILD: