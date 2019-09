Keine Klagen aus dem Amtsgericht Westerstede

Sie wollte sich einen Eindruck vor Ort verschaffen: Barbara Havliza, niedersächsische Justizministerin (CDU), besuchte gestern das Amtsgericht in Westerstede. „Die Fragen der Kollegen zielten insbesondere auf die Zukunft ab: Wie verändert sich die Arbeit im Justizwesen beispielsweise mit Blick auf die elektronische Akte?“ Die Digitalisierung der Arbeitsprozesse ist laut Havliza eine der zentralen Herausforderungen in den kommenden Jahren. Die Justiz in Niedersachsen betreibt 160 Einrichtungen, dazu zählen beispielsweise Gefängnisse, Oberlandesgerichte, Verwaltungs- und Sozialgerichte sowie 80 Amtsgerichte, die Havliza bis Ende Januar 2020 allesamt besucht haben will. Der Direktor des Amtsgerichtes, Jörg Sprenger (li.), sein Stellvertreter Martin Staubwasser und Geschäftsleiterin Imke Hopf freuten sich über den „hohen“ Besuch aus der Landeshauptstadt. „Amtsgerichte übernehmen für den Rechtsstaat und die Demokratie eine wichtige Rolle. Was in den Gesetzen festgehalten wird, setzen wir um. Das verkennen viele Bürger“, so Sprenger.BILD: