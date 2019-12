Kinder bereiten Basar vor

Derzeit wird in der Grundschule Halsbek, Wittenheimstraße 72, fleißig gebastelt, denn die Kinder wollen am Freitag, 6. Dezember, beim Schulbasar von 15 bis 17.30 Uhr allerlei verkaufen. Die Einnahmen werden in ein Zirkusprojekt der Schule investiert. Alle Interessierten sind eingeladen, am Freitag vorbeizuschauen und unter anderem auch Perlensterne zu kaufen, die Talea (von links), Zoe und Fenna gebastelt haben. BILD: