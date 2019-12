Kinder schmücken Amtsgericht

Ganz euphorisch kamen am Donnerstagmorgen die Kinder der Kita an der Jahnallee ins Westersteder Amtsgericht. Mit im Gepäck hatten sie selbst gebastelten Weihnachtsschmuck, Kugeln und eine goldene Kette, so dass von jetzt an die Tanne im Foyer glitzert und leuchtet. „Es geht auch darum, zu zeigen, dass dieses Haus geöffnet ist für alle Menschen, und die Bedenken zu nehmen“, sagte Direktor Jörg Sprenger. Wachtmeisterin Anne Luks setzte sich tatkräftig ein und half den Kindern, auch die oberen Zweige zu verschönern. BILD: