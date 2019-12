Kino-Abend im Güterschuppen

Gleich zwei Kino-Filme werden an diesem Freitag, 6. Dezember, im Güterschuppen Westerstede, Am Bahnhof 1, gezeigt. Zum einen läuft ab 18.30 Uhr die warmherzige Komödie „Britt-Marie“, eine weibliche Antwort auf „Ein Mann namens Ove“. Zum anderen gibt es ab 20.30 Uhr den Dokumentarfilm „Christo – Walking on Water“ (Foto). Vor dem malerischen Bergpanorama der italienischen Alpen realisierte der legendäre Installationskünstler Christo 2016 auf dem Lago d‘Iseo seine „Floating Piers“. Der bulgarische Regisseur Andrey Paounov blickt in „Christo – Walking on Water“ hinter die Kulissen und verfolgt den turbulenten Entstehungsprozess des Kunstwerks. Der Eintritt kostet sieben Euro, ermäßigt fünf. Karten gibt es bei der Buchhandlung Lesezeichen, Peterstraße 17, der Touristik Westerstede, Am Markt 2, unter Telefon 0 44 88/5 93 96 59 sowie online über den Bahnhofsverein.

BILD:

Mehr Infos unter www.bahnhofsverein.de