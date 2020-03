Kirchenvorstand berät heute über weitere Schritte

Leicht ist ihr dieser Schritt nicht gefallen: Am Freitagnachmittag brachte Pastorin Sabine Karwath die Handlungsempfehlung der Evangelisch-lutherischen Kirche in Oldenburg zum Umgang mit dem Coronavirus im kirchlichen Leben an die mächtige Tür der St.-Petri-Kirche in Westerstede an. „Ich begrüße die Entscheidung des Oberkirchenrates, alle Gottesdienste abzusagen“, erklärte die Seelsorgerin. Es sei ein erster und nötiger Schritt, im Einklang mit allen Behörden und zum Schutz der Menschen.

Heute berät der Gemeindekirchenrat, wie weiter verfahren werde und wie mit Kasualien wie Trauungen, Taufen, Konfirmationen, Beerdigungen umzugehen sei. „Wir Pastoren sind nach wie vor für Menschen, die seelsorgerische Betreuung, Begleitung oder Gespräche wünschen, zur Stelle", so Pastorin Karwath und rät, anzurufen oder eine Email zu schreiben.