Kränze zum Gedenken niedergelegt

Kranzniederlegung am Volkstrauertag: Auch im Ammerland wurde am Sonntag der Kriegstoten und Opfer von Gewaltherrschaft gedacht. Kleine Delegationen legten die Kränze ab. In Rastede waren dies (von links) Pastorin Birgit Grohs, Bürgermeister Lars Krause, Sozialamtsleiter Fritz Sundermann sowie (nicht im Bild) die Kirchenälteste Frauke Lehners und Ehemann Holger Lehners.

BILD:

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen