Frage: Wie kommt ein Berufssoldat überhaupt auf die Idee, bei DSDS mitzumachen?

Kevin Heller: Ach, das waren meine Freunde, Kameraden und meine Familie, die haben mich überredet. Und dann dachte ich mir: Okay, einfach mal ausprobieren und Spaß haben.

Frage: Und hast Du Spaß gehabt?

Kevin Heller: Ja, auf jeden Fall.

Frage: Du bist aber eigentlich Soldat – wieso dann DSDS?

Kevin Heller: Das eine muss das andere ja nicht ausschließen. Soldat ist der Beruf, den ich wirklich liebe. Musik ist meine Passion. In beiden Bereichen arbeite ich sehr selbstständig und treffe eigene Entscheidungen. Das passt schon. Ich spiele leidenschaftlich gern und viel Gitarre und singe dazu – früher oft als Straßenmusiker in Oldenburg, aber auch auf Hochzeiten oder Veranstaltungen.

Frage: Sehen wir Dich heute Abend auch mit Gitarre?

Kevin Heller: Nein, leider nicht, obwohl ich es eigentlich vor hatte. Aber ich musste ja zunächst zu einem Vorcasting nach Frankfurt. Das war Mitte des Jahres. Da hatte ich die Gitarre dabei – und den Song Creep von Radiohead im Gepäck. Ich habe damit den Sprung ins Casting nach Hamburg geschafft, aber mir wurde nahe gelegt, einen anderen Song zu singen – und ohne Gitarre.

Frage: Und was singst Du dann heute vor Dieter Bohlen (65), Xavier Naidoo (48), Pietro Lombardi (27) und Oana Nechiti (31)?

Kevin Heller: Legendary von Welshly Arms. Den Song hat mir die Crew empfohlen. Ich hätte auch ablehnen können, aber ich mag das Lied sehr und habe es in den vergangenen Monaten mit meinen Gesangslehrerin rauf und runter geübt!

Frage: Was hörst Du sonst für Musik?

Kevin Heller: Ach, alles querbeet – von Rap über 80er und 90er Jahre-Klassikern bis zu den aktuellen Charts.

Frage: Zurück zum Casting. Warst Du sehr aufgeregt?

Kevin Heller: Ich war natürlich nach dem Vorcasting zunächst froh und erleichtert, es überhaupt geschafft zu haben. Aber – ehrlich gesagt – ein bisschen hatte ich auch darauf gehofft.

Frage: Wie hast Du die Juroren in Hamburg erlebt - so live und in Farbe?

Kevin Heller: Das Ich habe mich gut aufgehoben gefühlt. Unter Musikern ist man ja gleich per Du. Und ich war am Anfang schon aufgeregt. Dieter hat mich ein bisschen über Oldenburg ausgefragt. Er hat da ja mal gelebt. Und Xavier hat sich nach der Bundeswehr erkundigt. Der Smalltalk hat mir gut getan! Insgesamt ist es gut gelaufen, auch wenn ich kleine Patzer drin hatte, glaube ich.

Frage: Die Kritiken der Juroren fallen ja nicht zimperlich aus. Wie ist es bei Dir gelaufen?

Kevin Heller: Ich kann mich nicht beschweren, aber ich habe auch andere aus dem Studio kommen sehen, die am Boden zerstört waren. Aber von denen bekommt man dann auch nichts mehr mit.

Frage: Apropos mitkriegen: Hört Ihr die anderen Bewerber?

Kevin Heller: Nicht direkt. Aber man kann dort in einer Gogglebox den performenden Konkurrenten auf einem Bildschirm zuschauen. Das habe ich auch immer mal wieder getan.

Frage: Die Sendung von heute Abend ist eine Aufzeichnung. Hast Du sie schon gesehen?

Kevin Heller: Nein, ich bin wahnsinnig gespannt, wie der Auftritt geschnitten ist.

Frage: Da stellt sich also die Frage: Ist Kevin Heller ein DSDS-Kandidat im Recall?

Kevin Heller: Das darf ich nicht verraten, aber einschalten lohnt sich.