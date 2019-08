Ammerland Alt sind sie im Grunde alle, keine Frage, die Denkmale im Ammerland. Eine kleine feine Auswahl öffnet am Sonntag, 8. September, die Türen, denn dann ist Aktionstag, genauer gesagt „Tag des offenen Denkmals“.

• Das Erbstück

Der Jaspershof in Westerstede wurde um 1900 als Haus des Hausmanns Mayer errichtet. Bauherr war Fritz Mayer. Jean Balthasar, Geschäftsmann – vornehmlich im Steinkohle- und Torfabbau sowie Torfhandel tätig, Teilhaber einiger Bergwerke und seit 1898 Besitzer des Moorguts Karlshof – bot dem Hausmann Mayer für die damals 45 Hektar große Hofstelle mit dem angrenzenden Thalenbusch einen verlockenden Kaufpreis, dem Fritz Mayer nicht widerstehen konnte. Später ersetzte Balthasar die vorhanden Gebäude des Mayerhofes durch den jetzigen Gebäudekomplex – den heutigen Jaspershof.

Der Name kommt nicht von ungefähr, denn Balthasars Gutsverwalter Heinrich Jaspers erwarb nach dem Tod von Jean Balthasar 1930 die Hofstelle. Tochter Gertrud blieb wie ihre Schwester unverheiratet, so dass die Landwirtschaft nach dem Tod des Vaters aufgegeben wurde. Sie vererbte 2004 ihren gesamten Besitz der Stadt Westerstede. An das Erbe war allerdings die Auflage gebunden, dass die kulturhistorische Hofanlage mit dem angrenzenden Bauerngarten erhalten bleibt und die Flächen ringsherum landschaftstypisch bewirtschaftet werden.

Eine unselbstständige Stiftung der Stadt sollte das Anwesen verwalten. Dies ist die Jaspers-Hochkamp-Stiftung. Von 11 bis 17 Uhr gibt es auf dem weitläufigen Gelände, Zum Stiftungspark 27, allerlei Veranstaltungen am Denkmal-Aktionstag.

• Das 110-Jährige

Wo heute die Abraxas-Kunstschule Westerstede steht – an der Gartenstraße 17 – befindet sich die ehemalige, heute rund 110 Jahre alte Amtschließerei. Und deshalb beteiligt sich auch das Abraxas am „Tag des offenen Denkmals“. Die Einrichtung ist ein Förderprojekt der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und hat am Aktionstag geöffnet. Wer sich auf historische Spurensuche begeben möchte, ist von 14 bis 18 Uhr willkommen.

• Die älteste

Da die St.-Johannes-Kirche Wiefelstede 1057 gegründet wurde, ist sie die älteste Kirche des Ammerlandes mit historischem Flügelaltar, der um 1500 entstanden ist. Interessant ist aber nicht nur das Gebäude selbst, auch die barocke Christian-Vater-Orgel von 1731, welche 2014 restauriert wurde, sollte besichtigt werden. Das ist zwischen 8 und 17 Uhr möglich, Führungen werden bei Bedarf angeboten.

• Der Reetgedeckte

Und wie wäre es im Anschluss mit einer Stippvisite beim Hof Ohlroggen in Ocholt, genauer gesagt im Osterfeld 3? Hier können Besucher ein reetgedecktes Bauernhaus entdecken, das um 1800 als niedersächsisches Hallenhaus in Zwei-Ständerbauweise mit Ankerbalkenkonstruktion errichtet wurde. Die angrenzende dreischiffige Fachwerkscheune wird derzeit in lichtdurchflutender Bauweise in sieben barrierefreie Wohneinheiten umgewandelt. Die historische Remise, die Holzscheune, die Stallgebäude, der Teich und der als Naturdenkmal eingetragene Baumbestand umrahmen das Kleinod. Interessierte können von 10 bis 15 Uhr vorbeischauen und vor Ort belgisches Bier und Crêpes genießen.

• Die einst zerfallene

Der denkmalgeschützte, jedoch zerfallene Eisenhüttenturm mit Kesselhaus von 1911 an der Stahlwerkstraße 17b in Augustfehn wurde innerhalb eines Jahres 2013/14 nach alten Fotos rückgebaut und restauriert und mit Galerie und Gastronomie eröffnet. Heute ist das Gebäude als Eisenhütte gut bekannt. Historische Bauteile aus Schmiedeeisen oder alte Mauersteine sind dort mit modernen Bauteilen verbunden. Mehr erfahren Interessierte am Aktionstag von 9 bis 22 Uhr. Es gibt auch eine Ausstellung rund um die Sanierung, die betrachtet werden kann.

• Das Restaurierte

Äußerst spannend ist es sicher nachzuvollziehen, wie das Haus Reitmeyer an der Buchenstraße 8 in Rastede saniert wurde. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1842 und ist ein Vierständer-Hallenhaus, das in den letzten Jahren umfangreich in Stand gesetzt wurde.

• Das Prachtvolle

Bekannt ist es, doch wie oft besucht man eigentlich das Palais Rastede? Anlässlich des Tags des offenen Denkmals lohnt sich ein Besuch auf jeden Fall. Das Gebäude an der Feldbreite 23 wurde 1788 durch Reichsmarschall Graf von Schmettau errichtet, 1822 vom Oldenburger Herzog Peter Friedrich Ludwig zur Erweiterung der Hofhaltung erworben und umgebaut und 1882 im Stil des Historismus umgestaltet. Der Salon mit Sternparkett sowie die aufwendige Deckengestaltung mit Schablonen und Freihandmalereien sind mehr als einen Blick wert. 1980 wurde das Gebäude von der Gemeinde Rastede gepachtet und restauriert, seitdem befinden sich dort Ausstellungen und Veranstaltungen des Kunst- und Kulturkreises Rastede. 2018 wurde das Palais von der Gemeinde gekauft. Reingeschaut werden kann von 11 bis 17 Uhr.

Mehr Infos und eine Übersichtskarte unter www.tag-des-offenen-denkmals.de