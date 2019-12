Ammerland /Bad Zwischenahn Nur wer nichts tut, macht keine Fehler, sagt ein Sprichwort. Und wer viel und schnell tippt, tippt eben auch mal daneben. Die meisten Fehler werden gefunden, bevor unsere Texte in der Zeitung oder im Netz erscheinen. Bei manchen ist das aber fast schade, weil unfreiwillig komisch-philosophische Wortneuschöpfungen entstehen.

Die Redaktion sammelt diese Fehlleistungen als „Vertipper des Tages“ so entsteht ein Fundus an Fehlern, die einen Schmunzler wert sind. Wie zum Beispiel bei „Petterson und Findus“, in diesem Vertipper wurde die Katze tatsächlich in „Fundus“ umbenannt.

Der Autor dieses Textes kannte mal ein ziemlich flauschiges aber hinterhältiges Hauskaninchen, dass lieber zugebissen hat, als mit sich kuscheln zu lassen. Bei diesem Tier hätte die Wortschöpfung Kleintierböse (statt Kleintierbörse) durchaus ihre Berechtigung gehabt.

„Ausgebaucht“

Ein Blick in den Spiegel zeigt – sicher auch bei manchem Ammerländer – nach den Feiertagen ein merkwürdiges Wachstum in der mittleren Körperregion. Ob „ausgebaucht“ (statt ausgebaut) dafür der richtige Fachausdruck ist? Immerhin, gegen den Festtagsspeck kann man ja etwas tun. Orientalischer Tanz könnte helfen, überschüssige Kalorien zu verbrennen. Ob es allerdings auch hilft, sich einen Salat aus „orientalischem Tang“ zuzubereiten? Da sind wir uns nicht sicher, aber wir glauben, dass es zum vergrößerten Bauchansatz vielleicht gar nicht erst gekommen wäre, wenn sich alle zu Weihnachten an die Rezeptempfehlung unseres Kollegen gehalten hätten, der „gegrilltes Kanadisches Lachfilet“ servieren wollte.

Nicht nur lachen verbrennt viele Kalorien, schreien auch. Insofern hätte der VHS-Kurs „Lesen und schreien lernen“ vielleicht sogar einen Sinn.

Polizeimeldungen sind nicht immer traurig und erschreckend, manche sind auch brüllend komisch. Und wenn nicht, kann man aus „Kriminelle“ ja immer noch „Kriminielle“ machen und schon hat der Leser eine diebische Meerjungfrau von Disney vor Augen. Manchmal sorgt die Polizei allerdings auch selbst für einen Lacher. Sie riet im Oktober dringend, „Geheimzahlen sollten nicht zusammen mit der EC-Karte aufgebahrt werden“.

„Pöter“ bewegt

Wechseln wir zur Kultur: Musikalische Stilmischungen, sind als „Crossover“ ja durchaus beliebt. Ob aber „Punk Floyd“ viele Hörer finden würde? Die Redaktion war sich nicht sicher und hat den Vertipper doch lieber korrigiert und „Pink Floyd“ geschrieben.

Manche Vertipper sind sogar doppelt missverständlich. So schrieb einer der Kollegen einen Bericht aus dem Ort Poetersfehn und fand diesen Fehler eigentlich recht „poetisch“. Freunde, die in alter Mundart besser bewandert sind, erkannten aber sogleich das Wort „Pöter“ (Hinterteil) und warnten – ganz zu recht – davor, das so zu veröffentlichen.

Beleidigt fühlen könnten sich auch Landsleute aus dem Osten vom „Tatsachsen“ – oder sie fühlen sich „tatsächlich“ als besonders fleißig gelobt und wertgeschätzt.

Spitzen-Vertipper 2019

Wer schreibt, sollte dabei unbedingt nüchtern sein, das beherzigen auch die Kolleginnen und Kollegen der NWZ. Der Satz „die drei Männer rauchten sich zusammen“ hat also mitnichten etwas damit zu tun, dass der Autor vorher Rauschmittel irgendwelcher Art konsumiert hätte, sondern ist ein schlichter Vertipper.

Einen 19 Jahre alten Lapsus des CDU-Politikers Norbert Röttgen haben wir in unserem letzten Vertipper des Jahres auf die Spitze getrieben. Röttgen forderte damals im Zuge einer Debatte um Einwanderung „Kinder statt Inder“. Aber auch wenn es derzeit an Lehrern einen Mangel gibt: „Grundschulinder“ wurden im Ammerland noch nicht gesichtet.