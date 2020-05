Büchereien Im Ammerland: Schmökerfreunde können wieder Literatur ausleihen

Ammerland Ganz langsam läuft das öffentliche Leben wieder an. Einige öffentliche Bibliotheken haben schon wieder geöffnet oder öffnen am heutigen Mittwoch.

Die „Bibliothek am Meer“ in Bad Zwischenahn ist seit Dienstag 5. Mai, wieder erreichbar. Geöffnet hat die Ausleihe dienstags, donnerstags und freitags von 14 bis 18 Uhr, mittwochs von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr.

Für einen Besuch der Bibliotheken im Ammerland sind Hygieneregeln zu beachten. Für Bad Zwischenahn gilt: Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist für Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren Pflicht. Es können sich immer nur 15 Personen gleichzeitig in der Bibliothek aufhalten. Der Aufenthalt sollte so kurz wie möglich gehalten werden, das Lesen von Zeitungen und die Nutzung der Internet-PCs ist nicht möglich.

Die Medienausleihe mit Abholung bleibt weiter bestehen. Es kann im Online-Katalog (https://bibkataloge.de/badzwischenahn/WebOPAC/) nach Medien recherchiert werden und diese per E-Mail an die Bücherei geschickt werden (bibliothek@bad-zwischenahn.de). Die Lesewünsche können auch telefonisch von Dienstag bis Freitag zwischen 10 und 12 Uhr unter Telefon 0 44 03/60 44 60 mitgeteilt werden.

Die Rasteder Gemeindebücherei ist seit Montag, 27. April, wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Allerdings gelten geänderte Öffnungszeiten und spezielle Regeln, um einen sicheren Betrieb gewährleisten zu können. Benutzer müssen beim Betreten der Bibliothek einen der Körbe nehmen, die im Eingangsbereich bereitstehen. Über die Anzahl der Körbe wird die Zahl der Besucher reguliert, die sich gleichzeitig in der Bücherei aufhalten dürfen. Der Aufenthalt in der Bücherei sollte möglichst kurz gehalten werden. Deshalb ist ein Lesen vor Ort und die Nutzung der Internet-Arbeitsplätze nicht möglich. Gerne können sich Nutzerinnen und Nutzer vorab mit Hilfe des Online-Katalogs unter bit.ly/opac-rastede über die Verfügbarkeit ihrer Wunschmedien informieren und bis zu fünf Titel telefonisch oder per E-Mail vorbestellen. Geöffnet ist montags, dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 13 Uhr, darüber hinaus dienstags, donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr.

In Wiefelstede öffnet die Bibliothek am heutigen Mittwoch wieder. Auch dort wird der Zugang über die Ausgabe von Körben kontrolliert. Mehr als acht Personen dürfen nicht gleichzeitig hinein. Auch in Wiefelstede gelten die Regeln wie in Bad Zwischenahn und Rastede. PCs und Sitzecken sind gesperrt. Es können individuelle Termine vereinbart werden. Die Öffnungszeiten sind: montags und mittwochs von 9 bis 12 Uhr und von 16 bis 19 Uhr.

Die Stadtbücherei Westerstede hat seit Montag, 27. April, wieder geöffnet: montags von 15 bis 18 Uhr, mittwochs von 10 bis 18 Uhr und freitags von 15 bis 19 Uhr.