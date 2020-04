Corona-Krise: Keine Konzerte in der Eisenhütte

Ammerland Weiterhin erreichen unsere Lokalredaktion weitere Absagen von Veranstaltungen und Vereinsaktivitäten. Hier die neueste Übersicht.

• Apen

Keine Konzerte finden derzeit in der Eisenhütte in Augustfehn statt. Somit fällt auch der Auftritt der U2-Coverband L.A. Vacation an diesem Samstag, 25. April, aus. Neuer Termin für das Konzert ist der 1. Mai 2021. Verkaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Dasselbe gilt auch für Karten für das Konzert der Abba-Coverband „Abba Experience“, das am Dienstag hätte stattfinden sollen. Neuer Konzerttermin ist der 20. März 2021.

• Edewecht

Der Schützenverein Husbäke sagt das diesjährige Schützenfest vom 16. und 17. Mai aus gegebenen Anlass ab.

Am 7. Juni hätte das Wallstraßenfest mit Hobby-/Sommer-Flohmarkt und offenen Gärten in der Wallstraße Edewecht stattgefunden. Es muss ausfallen.

• Westerstede

Keine Fahrradtour unternimmt der Ortsbürgerverein Moorburg am Dienstag, 28. April. Der nächste geplante Termin ist der 12. Juni, wenn bis dahin die Kontaktbeschränkungen gelockert werden sollten.

• Rastede

Das Freundschaftsschießen des Rasteder Schützenvereins mit der Freiwilligen Feuerwehr, dem Rasteder Automobilclub und der Showband Rastede, das an diesem Freitag, 24. April, stattfinden sollte, wird abgesagt.

• Wiefelstede

Die Ratsfrauen der Gemeinde Wiefelstede sagen das für Donnerstag, 23. April, geplante Frauentreffen ab.

Die Veranstaltung wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.