Corona-Krise: Konzert wird in den August verschoben

Ammerland Weiterhin fallen im Ammerland viele Veranstaltungen, Treffen und Vereinsaktivitäten wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie aus.

• Bad Zwischenahn

Wegen der Corona-Verordnungen muss das beliebte Mau-Mau Turnier, das am Montag, 4. Mai, im Dorfgemeinschaftshaus Kayhauserfeld stattfinden sollte, abgesagt werden.

Verschoben wird die Show der Band Element Of Crime in Bad Zwischenahn vom 9. Juli auf den 7. August. Alle gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit. „Bei unseren Veranstaltungen sollen der Spaß und die Unterhaltung im Vordergrund stehen und nicht die Angst vor einer Ansteckung mit einem Virus“, sagt Thomas Schulz, Geschäftsführer der verantwortlichen Agentur „Mitunskannmanreden“.

Die Veranstaltungen der Rheumaliga Bad Zwischenahn/Westerstede finden bis Sonntag, 3. Mai, nicht statt.

Der Vorstand des Schützenvereins Aschhausen gibt bekannt, dass Königsfest, Pokal- und Preisschießen sowie das Schützenfest vom 29. Mai bis 1. Juni abgesagt werden.

• Westerstede

Noch bis zum 3. Mai findet aufgrund der aktuellen Lage rund um das Coronavirus kein Präsenzunterricht an der Kreisvolkshochschule Ammerland (kvhs) statt. Anmeldungen für später stattfindende Kurse sind weiterhin möglich. Zudem finden ergänzend zahlreiche Online-Veranstaltungen statt: beispielsweise an diesem Mittwoch, 22. April, ein Online-Seminar zum Nachrichtendienst WhatsApp oder am 29. April „Reiseplanung mit einer App“.