Corona-Pandemie: Maibaumsetzen im Ammerland vielerorts abgesagt

Ammerland Weiterhin erreichen die Redaktion aufgrund der Corona-Krise zahlreiche Absagen von Veranstaltungen, Treffen und Vereinsaktivitäten im Ammerland. In den nächsten Tagen werden weitere Absagen folgen.

• Bad Zwischenahn

Der Schützenverein Kayhauserfeld gibt bekannt, dass das Maibaumsetzen am 30. April entfällt. Das gilt auch für das Königsschießen am 8. Mai. Derzeit findet generell kein Schießbetrieb statt.

• Edewecht

Der Geflügelzuchtverein Edewecht teilt mit, dass die Monatsversammlung am kommenden Montag, 4. Mai, ausfällt.

• Rastede

Der Old- & Youngtimerclub Rastede sagt wegen der Corona-Krise die Frühjahrsfahrt am Sonntag, 3. Mai, ab. Die Rheuma-Liga teilt mit, dass alle Funktionstrainings- und Reha-Sport-Gruppen in Rastede und Wiefelstede vorerst ausfallen. Auch der Bürgerverein Rastedermoor sagt das Maibaumsetzen am 30. April ab. Ebenso sind alle Veranstaltungen aller örtlichen Vereine aus Loy-Barghorn bis September abgesagt.

• Westerstede

Der Stammtisch der CDU-Senioren-Union am Montag, 4. Mai, fällt wegen der Corona-Krise aus. Auch Cafés für Trauernde und Trauer in Bewegung im Ammerland müssen im Mai ausfallen.

• Wiefelstede

Das örtliche Vereineschießen der Kyffhäuser Kameradschaft Borbeck am 30. April findet nicht statt. Weiter fällt das Maibaumsetzen mit anschließender Maifete des Ortsbürgervereins Wiefelstede am 30. April aus.