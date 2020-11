Information: Eindrucksvolle Parklandschaft im Ammerland

Ammerland „Wir freuen uns, pünktlich zum Saisonstart 2021 unsere reich bebilderte Broschüre ‚Parklandschaft Ammerland – Parks und Gärten entdecken‘ präsentieren zu können“, freut sich Frank Bullerdiek, Chef der Ammerland-Touristik.

Auf 60 Seiten fänden Leser hier viele großformatige farbenprächtige Fotos, die das einzigartige grüne Flair der Baumschulregion sinnlich nahebringen würden. „Inhaltlich geht es nicht nur um die Baumschulen, sondern ebenso um die vielfältigen Parkanlagen – allen voran der Park der Gärten – und natürlich um die Rhododendronparks, angeführt von dem größten und auch schönsten in ganz Europa, dem Rhododendronpark Hobbie“, so Bullerdiek weiter. Und: Erstmals bekommen auch die vermeintlich kleinen Gärten eine große Bühne: 17 Privatgärten, die an den „Tagen des offenen Gartens“ im Ammerland ihre Pforten öffnen einen Platz. Besonders erfreut ist der Touristiker darüber, dass er für das Vorwort der aufwendig gestalteten Broschüre die Bestsellerautorin Sylvia Lott gewinnen konnte. Die gebürtige Ammerländerin hat sich im Rahmen der Recherche ihres ersten Romans „Die Rose von Darjeeling“ intensiv mit der Bedeutung der Rhododendren im Ammerland befasst. Mit dem Landkreis fühlt sie sich emotional eng verbunden: „Immer, wenn ich aus Hamburg in meine alte Heimat fahre, auf der Autobahn kurz hinter Oldenburg – rechts und links grüne Weiden und Baumschulen –, passiert es. Sogar, wenn ich nicht daran denke. Es ist wie ein geomantisches Phänomen, das körperlich spürbar wird: Das Herz wird mir plötzlich ganz weit, ich kann besser durchatmen. Es ist ein wunderbares Gefühl.“

Bullerdiek freut sich über die Botschaft der Schriftstellerin: „Unsere Parklandschaft ist tatsächlich einzigartig. Das ist allen Fachkundigen, die in Europa beruflich mit Pflanzen zu tun haben, bekannt. Mit dieser Broschüre möchten wir insbesondere diejenigen erreichen, die sich für das Thema Garten interessieren und bislang noch nie etwas vom Ammerland gehört haben.“ Hier zeichne sich – gerade auf dem Hintergrund der Corona-Pandemie – ein touristischer Megatrend ab. Bullerdiek verweist diesbezüglich auch auf den Besucherrekord von circa 160 000 zahlenden Gästen, den der Park der Gärten in diesem Jahr aufstellen konnte.

Die neue Broschüre ist in einer Auflage von 40 000 Exemplaren erschienen und ab sofort bei allen Tourist-Informationen im Ammerland erhältlich. Weitere Informationen gibt es bei der Ammerland-Touristik unter Telefon 0 44 88/56 30 00 oder unter