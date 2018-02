Ammerland „Kirche mit mir“ lautet das Motto der Gemeindekirchenratswahl der evangelischen Kirchengemeinden in Niedersachsen in diesem Jahr. Am 11. März sind alle Gemeindemitglieder ab 14 Jahren aufgerufen, Vertreter für ihre Gemeinden zu wählen.

Was aber verbirgt sich hinter dem Gemeindekirchenrat, was machen dessen Mitglieder und warum engagieren sich Menschen überhaupt noch für die Kirche? Die NWZ hat sich mit Kreispfarrer Lars Dede, Pastor Bernd Göde aus Augustfehn sowie verschiedenen Mitgliedern und Kandidaten für Gemeindekirchenräte des Ammerlandes getroffen und versucht, Antworten auf diese Fragen zu finden.

Verschiedene Aufgaben

„Der Gemeindekirchenrat (GKR) übernimmt die Geschäfte der Kirchengemeinde“, erklärt Kreispfarrer Lars Dede. Unter die Aufgaben würden unter anderem die Jugendarbeit, die Verwaltung der Gemeindegebäude, die Diakonie oder Personalfragen fallen. „Auch die Friedhofsverwaltung und Pfarrerwahlen werden vom GKR übernommen“, berichtet Dede weiter.

Die Mitglieder würden sich ein Mal im Monat treffen und über aktuelle Anliegen beraten. Wie viele Mitglieder dem jeweiligen GKR angehören, richte sich nach der Anzahl der Gemeindemitglieder. „Hier im Ammerland sind das zwischen 6 und 21 Personen. Dazu kommen die jeweiligen Pastoren der Gemeinden“, sagt Dede.

„Gewählt werden die Mitglieder alle sechs Jahre. In unserem Kirchenkreis stehen 176 Personen zur Wahl. 106 Plätze müssen besetzt werden“, beschreibt der Kreispfarrer. Darüber hinaus würden 36 Mitglieder in die GKR berufen. „Das sind oft Personen, die sich in besonderer Weise verdient gemacht haben oder über ein besonderes Fachwissen verfügen“, erklärt der Kreispfarrer weiter.

Eine Neuheit sei, dass in diesem Jahr Kirchenmitglieder bereits wählen dürfen, wenn sie mindestens 14 Jahre alt sind. „Um an der Wahl teilnehmen zu dürfen, reicht es, einfaches Mitglied der Kirchengemeinde zu sein. Eine vorangegangene Konfirmation ist keine Voraussetzung“, sagt Bernd Göde, Pastor der Gemeinde Apen.

Im GKR haben alle Mitglieder dann das gleiche Stimmrecht, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen“, beschreibt Göde. Neben den Ratssitzungen würden die Mitglieder zu bestimmten Themen Fachausschüsse bilden, in denen es um Detailfragen gehe.

Friederike Meyer war während ihrer zwölfjährigen Zeit im GKR der Gemeinde Friedrichsfehn-Petersfehn in verschiedenen Ausschüssen tätig. „In unserem Bauausschuss habe ich viel gelernt, das hat mir an der Arbeit am besten gefallen“, berichtet die Juristin. Es sei dabei zum Beispiel um Umweltfragen oder die Sanierung von Gebäuden gegangen.

„Ich habe während meiner Tätigkeit viele nette und interessante Menschen kennengelernt“, erzählt sie weiter. Für die kommende Wahlperiode werde sie aber nicht wieder antreten. „Ich engagiere mich auch für die Landeskirche und habe entschieden hier einen Schwerpunkt zu setzen“, begründet sie ihren Entschluss.

Bereits zum vierten Mal kandidiert die seit zwei Jahren pensionierte Lehrerin Anke Helm-Brandau aus Vreschen-Bokel für den GKR. „Das Leben bedeutet für mich Begegnung mit anderen Menschen, die finde ich in der Kirchenarbeit. Hier kann ich mich mit anderen Menschen austauschen und mich vielfältig einbringen“, erklärt die aktuelle Leiterin des Diakonie-Ausschusses.

Dabei könne sie auch immer etwas für sich selbst mitnehmen – vor allem weil die Arbeit mit den anderen Menschen ein Prozess sei. Dabei entwickelt man nicht nur Konzepte sondern auch sich selbst weiter“, sagt die 66-Jährige.

Andreas Heinen aus Wiefelstede kandidiert zum ersten Mal für den GKR. „Ich habe das für mich selbst entschieden, weil ich etwas zurückgeben möchte, indem ich an Projekten mitwirke oder bei Veranstaltungen mithelfe“, sagt der Polizist.

Er habe bereits seit vielen Jahren immer wieder Kontakt zur Kirche gehabt, zum Beispiel über seinen Beruf oder seine Kinder. Er interessiere sich vor allem für das Thema Finanzen und den Bauausschuss.

Ein junger Kandidat

Sicherlich einer der jüngsten Kandidaten für den GKR ist René Fredeweß. Der Lehramtsstudent ist 22 Jahre alt und kommt aus Edewecht. „Ich wurde gefragt, ob ich mir eine Kandidatur vorstellen könnte und habe einige Zeit darüber nachgedacht, bevor ich mich gemeldet habe“, berichtet er.

Ihm sei wichtig, frischen Wind in das Gemeindeleben zu bringen. „Alle Altersgruppen sollten in der Gemeinde mitarbeiten, deshalb muss Kirche auch wieder für junge Leute attraktiv gestaltet werden“, sagt der Student.