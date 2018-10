Ammerland Die Geschichte wiederholt sich: Wie 1918 wird auch 100 Jahre später kein Literaturnobelpreis verliehen. Aber wer hätte für die Auszeichnung in Frage kommen können?

Die NWZ fragte in Buchhandlungen und Bibliotheken im Ammerland nach, welchem Autor oder welcher Autorin die Buchexperten den Literaturnobelpreis gegönnt hätten. Zusätzlich verraten sie, welche Bücher sie für den Herbst 2018 empfehlen.

Bibliothek am Meer (Bad Zwischenahn)

„Ein guter Kandidat für den Literaturnobelpreis ist Janosch“, sagt Helga Hemmieoltmanns, stellvertretende Leiterin der Bibliothek am Meer. Der Autor und Illustrator habe eine wirklich schwere Kindheit gehabt. „Trotzdem hat Janosch wundervolle Bücher für Kinder geschrieben und lebt seine Überzeugung. Er musste lernen, sich durchzubeißen und lebt mittlerweile auf Teneriffa ein Leben, das auf das Wesentliche reduziert ist.“ Eines der bekanntesten Werke ist sicherlich „Oh, wie schön ist Panama“.

Stadtbücherei (Westerstede)

„Das hat mich nachhaltig beeindruckt“, sagt Anke Wille, eine der zwei Leiterinnen der Stadtbücherei Westerstede, über Isabel Allendes Debütroman „Das Geisterhaus“. Die Autorin verstehe es, persönliche Schicksale und politisches Geschehen fesselnd und gleichzeitig lesbar aufzuschreiben. Auch „Porträt in Sepia“ und „Fortunas Tochter“ kann Wille wärmstens empfehlen. „Sie hat ein breites Lebenswerk.“

Buchhandlung Margit Tiemann (Rastede)

„Er ist schon sehr lange im Gespräch für den Nobelpreis – und mit Recht“, erklärt Margit Tiemann, Inhaberin der Buchhandlung Tiemann in Rastede. „Er wagt sich an tolle Themen und ist rundum ein großartiger Autor.“ Zuletzt erschien sein Buch „4 3 2 1“.

Buchhandlung Haase (Edewecht)

Auch Eckhard Haase von der Buchhandlung Haase in Edewecht hält Paul Auster für einen preisverdächtigen Autor. „Dem würde ich das wirklich gönnen“, so Haase. „Er hat eine ganze Menge bewegt.“ In seinen Romanen gebe er zudem viel von seinem Leben preis.

BILD: Kiwi-Verlag BILD: Kiwi-Verlag Ein Untadeliger Mann von Jane Gardam: Die Geschichte eines echten Gentlemans zur Zeit des untergehenden British Empire. Als seine Frau Betty stirbt, setzt sich der 80-Jährige in seinen Wagen und fährt los, das eigene Leben zu erkunden. Der Auftakt zu einer Romantrilogie, die Helga Hemmieoltmanns wärmstens empfiehlt.

BILD: Hanser BILD: Hanser In Deinem Namen von Harlan Coben: Anke Wille empfiehlt für diesen Herbst etwas Spannendes. Vor 15 Jahren verlor der Detektive Nap Dumas seinen Zwillingsbruder, und seine große Liebe verschwand. Jetzt wurden im Wagen eines Mordverdächtigen Fingerabdrücke gefunden, die neue Hinweise geben könnten. „Es ist ein spannender Krimi mit einem überraschenden Ende“, sagt Wille.

21 Lektionen Für Das 21. Jahrhundert von Yuval Noah Harari: In seinem neuesten Werk geht der Historiker aktuellen Fragen nach. Das Buch, das Margit Tiemann empfiehlt, soll die Leser dazu anregen, sich an den Debatten der heutigen Zeit zu beteiligen. Harari sei auch bekannt durch seine Bücher „Eine kurze Geschichte der Menschheit“ und „Homo Deus“, so Tiemann.

Sechs Koffer von Maxim Biller: Für diesen Herbst empfiehlt Eckard Haase aus Edewecht unter anderem einen Roman, der von der Geschichte einer russisch-jüdischen Familie handelt. Sie befindet sich auf der Flucht. In seinem Werk erzählt Biller aus sechs verschiedenen Perspektiven von einem Verrat. Das Opfer ist der Großvater, und die Verwandtschaft steht unter Verdacht.

Der Frauenchor Von Chilbury von Jennifer Ryan: Als der Krieg ihre Männer an die Front verschlägt, gründen die zurückgebliebenen Frauen aus dem englischen Chilbury 1940 einen Chor und entdecken die Kraft der Musik. Empfohlen von Helga Hemmieoltmanns.

Der Insulaner von Henning Boëtius: Dieser autobiografische Roman des Autors, der auf Föhr und in Rendsburg aufwuchs, ist eine Liebeserklärung an die Kunst und das Meer – das Porträt eines Lebens, das während einer Operation vor dem inneren Auge des 1939 geborenen Schriftstellers vorbeizieht. Empfohlen von Helga Hemmieoltmanns.

Zeitenwende von Carmen Korn empfiehlt Anke Wille von der Stadtbücherei. In dem Buch werden vier Frauen begleitet. Sie stammen aus unterschiedlichen Schichten und verfolgen verschiedene Lebenswege. Doch über Jahre halten die vier Frauen dabei den Kontakt zueinander. „Zeitenwende“ ist der dritte Band der Jahrhundert-Trilogie.