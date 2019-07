Ammerland Vor rund zehn Jahren hat die Ammerland-Touristik eine neue Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen: die geöffneten Gärten. Das Konzept, bei dem Privatleute anderen Hobbygärtnern einen Rundgang durch ihre „grünen Wohnzimmer“ ermöglichen, kam sehr gut an. Denn neben schönen Impressionen erhalten die Besucher Inspiration für die Gestaltung des eigenen Grüns und bekommen bei Gesprächen mit Gleichgesinnten auch wertvolle Tipps mit auf den Weg.

Mittlerweile hat sich dieses Angebot etabliert und wird von Touristen und Einheimischen gleichermaßen genutzt. Dreimal im Jahr sind Gärten geöffnet und bieten, je nach Jahreszeit, verschiedene Schwerpunkte. Aktuell stehen vielfach Rosen und blühende Stauden im Mittelpunkt.

Wer die „Tage des offenen Gartens“ nutzen möchte, hat an diesem Sonntag, 14. Juli, noch einmal Gelegenheit dazu. Im Ammerland können insgesamt 15 Gärten besichtigt werden. Sie sind in der Zeit von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintrittspreis beträgt zwei Euro für Erwachsene, Kinder haben freien Zutritt.

Wie beliebt das Angebot ist, belegen die Besucherzahlen. Nach Angaben der Ammerland-Touristik kamen allein an den beiden vorangegangen Terminen in diesem Sommer mehr als 5000 Gartenfreunde.

Zum Ende der diesjährigen Veranstaltungsreihe werden die Zahlen sicherlich noch einmal deutlich ansteigen. Denn ins Programm eingebettet ist die erste Westersteder Landpartie. Im Privatgarten der Familie Ohliger in Westerstede-Burgforde, Am Vehstall 6, werden am Samstag, 13. Juli, und Sonntag, 14. Juli, mehr als 80 Aussteller Schönes und Nützliches für Haus und Garten anbieten. Wie Frank Bullerdiek, Chef der Ammerland-Touristik, erklärte, hoffe er, dass sich die Ausstellung rund um die Themen Handwerk, Kulinarik und Gesundheit dauerhaft etablieren könne. Bei diesem Garten ist der Eintrittspreis etwas höher und beträgt drei Euro, Kinder haben freien Eintritt. Die Einnahmen werden jedoch von Familie Ohliger anteilig gespendet und kommen dem Ammerland-Hospiz zugute.

Auch in anderen Gärten gibt es Sehenswertes. Einige Besitzer haben ebenfalls für ein kleines Programm gesorgt. Im Privatgarten Kahle in Klein Scharrel ist beispielsweise der Imkerverein Bad Zwischenahn-Westerstede zu Gast und zeigt, wie Honig gewonnen wird.

Folgende Gärten öffnen am Sonntag, 14. Juli, ihre Tore: • Apen

Landhof TausendschönCirkuhlstraße 10, Klauhörn

• Bad Zwischenahn

Naturschule Immenreich, Hornweg 3, Bad Zwischenahn

Garten beim Holze, Beim Holze 12, Bloh

• Edewecht

Bauerngarten Anke zu Jeddeloh, Wischenstraße 9, Jeddeloh 1

Privatgarten Kahle, Schafdamm 60a, Klein-Scharrel

Privatgarten Oellien, Bauernhörne 1a, Osterscheps

• Rastede

Privatgarten von Häfen, Mollberger Weg 120, Nethen

• Westerstede

Privatgarten Hinrichs, Seggeriedenweg 49, Westerstede

Hollweger Traumgarten, Am Wehlen 8, Hollwege

Grüne Oase Ohliger, Am Vehstall 6, Burgforde

Mitmachgarten Sonnenhut, Am Kanal 8, Ihausen

Privatgarten und Töpferei Hobbiebrunken, An der Krömerei 4, Westerstede

• Wiefelstede

Privatgarten Müller-Bollenhagen, Hollener Str. 12 a, Wiefelstede

Dubiel Natursteingarten, An der Autobahn 19, Westerholtsfelde

Privatgarten Stolle, Am Schützenplatz 5, Wiefelstede

Weitere Informationen erteilt die Ammerland-Touristik, Ammerlandallee 12, im Westersteder Kreishaus, Telefon 0 44 88/56-30 00.