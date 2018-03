Ammerland Sie heißen Haase, Löffel oder Osterloh – aber mit Ostern haben diese Namensträger eigentlich wenig zu tun. Dennoch ist die Assoziation in vielen Köpfen präsent.

„Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts“ – tja, diesen Spruch hört Eckard Haase aus Edewecht heute eher selten. „Früher, so in der Schulzeit, habe ich das noch öfter gehört“, sagt Haase verschmitzt. „Besonders von den Lehrern, wenn ich mal nicht aufgepasst habe“, erinnert sich der Edewechter und lacht.

Obwohl sich der Name mit Doppel A schreibt, wird Eckard Haase hin und wieder auf seinen tierisch-österlichen Nachnamen angesprochen – „aber immer humorig“, meint Haase. Der Edewechter schätzt, dass sein Name ursprünglich aus dem Osten, aus Polen stammt. „Besonders in Berlin gibt es sehr viele Hasen mit Nachnamen.“ Da sammeln sich schon mal drei Seiten im Telefonbuch an. In Edewecht sind dagegen nur wenige weitere Personen mit diesem Namen bekannt. Allerdings weder verwandt noch verschwägert mit Eckardt Haase. Über Ostern wird der Edewechter nicht im Ammerland bleiben, sondern seine Tochter in Frankfurt besuchen – die Hessen freuen sich mit Sicherheit über den (Oster)Haasen aus der Familie.

Hier muss der Osterhase seine Löffel spitzen

Der Name wird zum Fest programm „Ostern" als Familienname tragen laut des Telefonbuches 18 Menschen in ganz Deutschland. Bei „Hase" sind es weitaus mehr, 950 Einträge. 17 Einträge sind zum Nachnamen „Küken" zu finden und acht Personeneinträge zum Namen „Osterhase". „Ostermann" oder andere Kombinationen mit Oster- sind auch sehr vielfältig in Deutschland. 334 Einträge findet man zum Familiennamen „Eiermann". „Ostertag" scheint auch beliebt zu sein, 894 Einträge für ganz Deutschland.

Im Ammerland gibt es noch weitere österliche Nachnamen, bei denen der Osterhase am Wochenende mal seine langen Löffel spitzen sollte: Charlotte Löffel aus Rastede, mittlerweile 87 Jahre alt, konnte ihren eigenen Namen eigentlich noch nie wirklich leiden. „Ich habe meinem Mann am Anfang gesagt, ich könne ihn nie im Leben heiraten, denn dann würde ich Löffel heißen.“ Jetzt, viele Jahre später, kann Charlotte Löffel über ihre eigenen Worte nur lachen. Eine glückliche und lange Ehe führen die Löffels.

Die 87-Jährige erinnert sich noch an so manche Osterfeste. „Da ist immer viel geplant bei uns“, sagt die Rastederin. „Die ganze Familie kommt zusammen. Mit meinen drei Kindern und zwei Enkelkindern sind wir eine schöne Runde.“

Von flauschigen Zeitgenossen

Auf den ersten Blick fällt es vielleicht nicht auf, doch auch andere Ammerländer tragen in einer Weise das Osterfest in ihrem Namen. Nicht nur Kollege Schlappohr, auch das Lamm spielt an Ostern eine Rolle. „Ich liebe meinen Namen, aber an das Tier an sich habe ich dabei noch nie denken müssen“, sagt die 84-jährige Lutia Lammers aus Bad Zwischenahn und lacht. Auf einem großen Bauernhof im ehemaligen Schlesien ist sie aufgewachsen, mit 20 Kühen, vier Pferden, und – natürlich – Lämmern. Immer mindestens zehn Stück gab es auf dem Hof.

Den Namen hat sie allerdings erst mit der Heirat erhalten. An Ostern selbst hat die Rentnerin nicht viel geplant, außer einem riesigen Backvergnügen: „Ich liebe es, zu backen. Jede Ostern backe ich eine neue Torte. Dieses Mal habe ich mir etwas ganz Besonderes einfallen lassen.“ Und zwar eine mit Mandarinen, Eierlikör und Schokoladenboden.

Hasen, Löffel und Lämmer schön und gut, aber Ostern trägt Günter Osterloh aus Bad Zwischenahn ganz prominent in seinem Nachnamen. „Ja der Name ist doch schön. Da hätte es mich schlimmer treffen können“, meint der Rentner. Der 68-Jährige plant an Ostern nichts Besonderes. Entspannen ist angesagt: „Die Ruhe ist sowieso selten.“ In die Kirche geht er nicht.

Eines lässt sich der Bad Zwischenahner aber nicht entgehen: das Osterfeuer. Der Name ist da wohl Programm: Brennt das Osterfeuer lichterloh, da freut sich Günter Osterloh!