Ammerland /Oldenburg Schon vor dem Frühling beginnt die Saison der Oldenburger Gartenfreunde. In dem Verein sind auch viele Ammerländer aktiv. Bei einigen Ausflügen mit dem Bus wird daher auch ein Zustieg in Westerstede angeboten. Einzelne Angebote erfolgen in Zusammenarbeit mit der Kreisvolkshochschule Ammerland. Dort kann man sich auch direkt anmelden.

Das Programm beginnt mit einer Schneeglöckchen-Fahrt am Samstag, 29. Februar, mit Halt in Westerstede und Oldenburg. Die Teilnehmer besuchen vier private Gärten in den Niederlanden. Im Preis von 72 Euro enthalten ist neben der Fahrt auch Mittagsimbiss, Kaffee sowie Kuchen und eine kleine Überraschung.

Am Sonntag, 1. März, geht es dann zum selben Thema in die Wesermarsch. Hier werden drei private Gärten besucht. Eine Zustiegsmöglichkeit gibt es in Oldenburg und Leer.

Weitere Tagestouren sind am 18. April der Besuch des Kiekeberg-Gartenmarktes und am 3. Mai die Frühlingsblüher in der Region Groningen.

Die erste Mehrtages-Fahrt führt vom 7. bis 10. Mai nach Weimar zu Goethes Gärten und Parks und vom 12. bis 17. Mai sind Schlösser und Gärten im Nordosten Deutschland geplant.

Am Valentinstag veranstalten die Gartenfreunde ein Rosenseminar im Café Innenleben in Oldenburg, Baumgartenstraße.

Das gesamte Programm finden Interessierte bei den Volkshochschulen oder online. Näheres gibt es telefonisch unter Telefon 04 41/93 56 50.