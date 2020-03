Prävention: Das fällt alles aus wegen Corona

Ammerland Erst sollten nur Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abgesagt werden. Doch das Coronavirus breitet sich so schnell aus, dass nun auch kleinere Treffen verschoben werden.

Der Kreisverband Ammerland des Deutschen Roten Kreuzes beispielsweise teilt mit, dass Treffen der Senioren- und Demenzgruppen im gesamten Ammerland ausgesetzt werden. Der Geschäftsführer Matthias Benken sagt dazu: „Diese Personen sind besonders gefährdet und deshalb wollen wir kein Risiko eingehen.“

• Westerstede

Bereits heute entfällt das Kinderkino im Robert-Dannemann-Forum. Und auch die heutige Jahreshauptversammlung des OBV Torsholt im Gasthof Dierks entfällt. Fürs Wochenende stand ein Flohmarkt im Kalender: Am Sonntag, 15. März, sollten Frauen in Hedenkamps Saalbetrieb in Westerloy stöbern können, das ist jetzt gestrichen. Kristina Aileen Roßkamp, eine der Veranstalterinnen: „Wir werden die Veranstaltung nachholen – unter freiem Himmel.“

Auch „Der Besuch der alten Dame“ fällt Corona zum Opfer. Die Theater-AG des Gymnasiums Westerstede, „Die Mücken“, hatte lange mit viel Herzblut geprobt. Nun können die jungen Schauspieler ihr Stück nicht aufführen. Premiere wäre am Sonntag gewesen. Am Dienstag und Freitag kommender Woche hätte es weitere Aufführungen geben sollen.

Ein weiterer Flohmarkt wird abgesagt, nämlich der Kinderkleidermarkt in Ocholt, der für Sonntag, 22. März, vorgesehen war. Und auch der für Donnerstag, 26. März, angesetzte Zukunftstag für die Schulen entfällt landesweit, und damit auch die verbundene Berufs- und Studienorientierung am Gymnasium Westerstede. Ebenso auf einen anderen Termin verlegt wurde die Jahreshauptversammlung vom TuS Westerloy, die eigentlich am kommenden Dienstag, 17. März, ausgerichtet werden sollte.

Eine neue Kindertagespflege eröffnet in Westerstede. Am Samstag, 28. März, sollte es deshalb einen Tag der offenen Tür bei der Maja Kindertagespflege an der Robert-Koch Straße geben. Diese Veranstaltung ist abgesagt, die Einrichtung eröffnet dennoch.

• Apen

Alle, die am Wochenende geplant hatten, in die Disco Tange zu gehen, müssen enttäuscht werden. Auch in Godensholt gibt es Absagen. Die Metal-Kohl-Party wird verschoben. Das Skatturnier des Fischereivereins findet heute nicht statt. TV Apen stellt den gesamten Sportbetrieb bis einschließlich 15. April ein.

• Wiefelstede

Drei Monate Proben umsonst: Die Speelköppel Dringenburg bläst ihre komplette Theatersaison ab. Für heute war die Premiere ihres neuen Stücks vorgesehen.

Die Kaffeemaschine bleibt kalt am Dienstag, 17. März, im Gemeindezentrum Metjendorf. Die ev. Kirchengemeinde Ofen/Metjendorf hat das Frühstück abgesagt.

Auch das sinfonische Blasorchester Mediante sagt das für den 22. März geplante Frühjahrskonzert ab. Ein Nachholtermin soll rechtzeitig bekannt gegeben werden.

Aus auch für die geplanten Flohmärkte an diesem Wochenende mit Frauen- und Kinderkleiderflohmarkt in Gristede.

Die geplante Jahreshauptversammlung der Wiefelsteder Landfrauen am morgigen Samstag ist abgesagt.

• Bad Zwischenahn

Das Mitgliedertreffen des CDU Kreisverbandes am Donnerstag, 19. März, ist abgesagt. Auch das Ökumenische Frühstück am Mittwoch, 18. März. im Pfarrsaal der Kath. Kirche St. Marien fällt aus. Ebenso abgesagt ist die Sonderöffnung „Winterheide im Park“ am Sonntag, 15. März. Bereits am Samstag, 14. März, wollten sich die Bad Zwischenahner Landfrauen zur Jahreshauptversammlung treffen. Diese wird später nachgeholt.

Der Verein der Kunstfreunde Bad Zwischenahn hat seinen für Sonntag, 15. März, geplanten Jazzfrühschoppen in der Wandelhalle abgesagt. Auch der für Sonntag, 22. März, geplante Osterbasar im Dorfgemeinschaftshaus Kayhausen ist abgesagt, ebenso der für den gleichen Tag geplante Kunsthandwerkermarkt im Dorfgemeinschaftshaus in Ekern. Beim Ortsbürgerverein Kayhauserfeld fallen die Mitgliederversammlung am Dienstag, 17. März, sowie das Dorffrühstück am Samstag. 21. März, aus.

Die Spielbank Bad Zwischenahn sagt alle Sonderveranstaltungen und Events ab. Dies betrifft die Bingoveranstaltung mit Michael Thürnau am 7. April und die Aktion „Das 13te Gehalt“ am 27. März und am 24. April. Der reguläre Spielbetrieb und kleinere Aktionen laufen vorerst weiter. Der geplante Gesundheitsvortrag „Rückenschmerz – Märchen, Mythen, Fakten“ am 19. März im Reha-Zentrum ist abgesagt. Um die Mitarbeiter und Patienten zu schützen, fallen bis auf weiteres alle externen Veranstaltungen im Reha-Zentrum am Meer aus.

• Rastede

Nachdem in der Gemeinde Rastede bereits der Flohmarkt in der Grundschule Wahnbek (14. März) und das Schwimmfest der Grundschulen (18. März) abgesagt wurden, hat auch der Kunst- und Kulturkreis angekündigt, dass die für 22. März geplante Soiree „Dorn & Röschen“ im Palais ausfallen wird. Karten behalten ihre Gültigkeit, können aber auch in der Buchhandlung Tiemann zurückgegeben werden. Außerdem teilt die Senioren-Union Rastede mit, dass die für 19. März geplante Veranstaltung „Soziale Themen und Vorstellung des CDU-Fraktionsvorsitzenden“ ausfällt.

Ein für diesen Freitag im Rasteder Rathaus geplantes Frauenkino wurde ebenfalls abgesagt und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Dies gilt auch für den Zukunftstag bei der Gemeinde Rastede. Der für Sonntag geplante Bücherflohmarkt des Spielmanns- und Fanfarenzuges Hahn-Nethen wurde ebenfalls abgesagt. Der Verkehrsverein Rastede hat zudem das für kommenden Freitag, 20. März, geplante Ellernmahl im „Hof von Oldenburg“ abgesagt. Bereits geleistete Zahlungen werden zurückerstattet.

• Edewecht

Das für diesen Freitag angekündigte Konzert „Jazz, Swing & More – Musik von Edewechtern für Edewechter“ mit dem Chor „JavaJazz“ und dem Orchester „Takt & Töne“ in der Aula des Gymnasiums Zwischenahn-Edewecht muss leider verschoben werden. „Es wird mit Sicherheit einen Ersatztermin geben und die Tickets behalten ihre Gültigkeit“, erklärt Maria Bründermann. Wer seine Karte dennoch zurückgeben möchte, kann dies in der Nikolai-Apotheke, Hauptstraße 35, in Edewecht tun.