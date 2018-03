Ammerland Auch wenn der diesjährige Frühling durchaus einige Startschwierigkeiten hat, so langsam kommt er auch dem Ammerland näher. Krokusse und Narzissen blühen auf, Weidenkätzchen ärgern die ersten Allergiker und Ostern steht vor der Tür. Mit den Osterfeiertagen kommen aber auch immer ein paar Terminverschiebungen und Sonderregelungen – da ist Achtung geboten. Ein Überblick:

• Müllabfuhr

Durch die anstehenden Feiertage ergeben sich Verschiebungen bei der Müllabfuhr. Dies gilt für Papier ebenso wie für den Gelben Sack und die Restmüll- und Biotonnen. Die Abfuhr verschiebt sich von Karfreitag auf Samstag, 31. März, und von Ostermontag auf Samstag, 7. April.

Der Recyclinghof in Edewecht hat am Samstag von 8.30 bis 12 Uhr geöffnet.

• Märkte

Der Wochenmarkt in Westerstede findet bereits diesen Donnerstagvormittag auf dem Albert-Post-Platz statt.

In Bad Zwischenahn wird der Wochenmarkt am Karsamstag vom Marktplatz auf den Parkplatz vor dem Badepark verlegt.

In Rastede wird der Wochenmarkt von Karfreitag auf diesen Donnerstag, 29. März, vorverlegt. Er findet in der Zeit von 7.30 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz statt. Auch in Wahnbek stehen die Beschicker des „Markt unterm Turms“ an diesem Donnerstag bereit – von 7 bis 12 Uhr auf dem Ortsplatz an der Schulstraße.

• GEmeindeverwaltung

Das Bürgerbüro der Westersteder Stadtverwaltung bleibt an diesem Samstag, 31. März, ausnahmsweise geschlossen.

Auch das Bürgerbüro im Wiefelsteder Rathaus hat an diesem Samstag, 31. März, nicht geöffnet. Ebenso das Rathaus Edewecht, von Karfreitag bis Ostermontag bleibt die Verwaltung geschlossen. Auch in Rastede bleibt das Rathaus über Ostern geschlossen.

• Büchereien

Die Stadtbücherei in Westerstede bleibt an diesem Samstag, 31. März, ausnahmsweise geschlossen.

Die Evangelisch-Öffentliche Bücherei „Bücherkeller“ in Edewecht ist bis zum 3. April geschlossen. Die Katholisch-Öffentliche Bücherei, Rathausstraße 5, hat am Ostersonntag von 12 bis 12.30 Uhr geöffnet.

• Museen und Musik

Das Museum für Ostdeutsche Kulturgeschichte in Bad Zwischenahn ist am Ostersonntag und Ostermontag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Führungen durch die Oster-Sonderausstellung finden jeweils um 15 und um 17 Uhr statt, Kinder können Ostereier suchen. Der Eintritt ist frei, ab 12 Uhr wird Kuchen nach ostdeutschem Rezept serviert.

Das Freilichtmuseum „Tollhus“ up’n Wurnbarg in Wittenberge (Gemeinde Edewecht) lädt am Sonntag, 1. April, Kinder zur Ostereiersuche ein.

In Rastede können die Ausstellungen im Palais, Feldbreite 23, besucht werden. Geöffnet ist Ostersonntag und Ostermontag jeweils in der Zeit von 11 bis 17 Uhr. Karfreitag bleibt das Palais geschlossen. Im Erdgeschoss ist zurzeit die Ausstellung „vom Holz“ zu sehen. Die fünf zeitgenössischen Holzbildhauer Ulrike Goelner, Klaus Hack, Reinhard Osiander, Ilka Rautenstrauch und Lothar Seruset zeigen dort figürliche, großformatige Arbeiten. Im Obergeschoss kann die Dauerausstellung „Rastede – eine Sommerresidenz“ besucht werden.

In Wiefelstede ist die Ausstellung „Die Post in unserer Heimat“ im Heimatmuseum, Hauptstraße 11, Ostersamstag, 31. März, in der Zeit von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Ostersonntag, 1. April, kann sie von 14 bis 18 Uhr besucht werden. Der Bokeler Horst Martens, selbst leidenschaftlicher Postler, ist Sammler alter Fotografien und Emailleschilder aus früheren Posttagen in Oldenburg, Rastede und Wiefelstede. Er zeigt seine Exponate in Wiefelstede bis 22. April immer samstags von 16 bis 18 Uhr und sonntags von 14 bis 18 Uhr.

• Schwimmbäder

Das Westersteder Hössenbad an der Jahnallee hat an einigen Tagen geöffnet. Es gelten folgende Zeiten: Karfreitag von 9 bis 19 Uhr, Samstag von 12 bis 19 Uhr, Ostersonntag bleibt das Bad geschlossen, und Ostermontag ist es von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Das Wellenbad Bad Zwischenahn hat am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag von 10 bis 20 Uhr geöffnet, die Sauna von 12 bis 20 Uhr. Am Karsamstag sind Bad und Sauna von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Das Hallenbad Bad Zwischenahn bleibt von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag geschlossen.

Das Bad am Stadion in Edewecht hat den Ostertagen zu folgenden Zeiten geöffnet: Freitag, Samstag und Montag von 10 bis 18 Uhr, Sonntag bleibt das Bad geschlossen.

Das Hallenbad im Palaisgarten in Rastede bleibt Karfreitag und Ostersonntag geschlossen. Ostersamstag ist von 6.45 bis 18 Uhr geöffnet. Von 13 bis 17 Uhr wird ein Spielenachmittag angeboten. Ostermontag öffnet das Hallenbad in Rastede von 7.45 bis 13 Uhr.

Das Wiefelsteder Swemmbad bleibt Karfreitag, Ostersamstag und Ostersonntag geschlossen. Ostermontag, 2. April, ist es von 8 bis 17 Uhr geöffnet.

• Ehrenamt und Freizeit

Warum nicht mal zum Spaziergang in den Wald? Im Ammerland sind die von der Revierförsterei Oldenburg betreuten Wälder alle begehbar. Auch wenn manche Wege, vor allem bei Nässe, nicht die gewohnte Oberflächenqualität haben. Revierförster Stephan Nienaber empfiehlt einen Spaziergang zu dem im Winter freigestellten und aufgeräumten historischen Burgplatz im Wittenheimer Forst bei Westerstede-Burgforde.

• Einkaufsmöglichkeiten

Am Karfreitag bleiben Geschäfte und Märkte im Ammerland geschlossen – auch in Bad Zwischenahn. Die Kurortregelung gilt dort allerdings am Ostersonntag und Ostermontag. Das heißt, Geschäfte im Kurort können nach eigenem Ermessen an beiden Tagen öffnen.

• Veranstaltungen

In Bad Zwischenahn findet von Karsamstag bis Ostermontag auf dem Marktplatz, Am Brink, das erste Streetfood-Festival statt. Rund 20 Food Trucks bieten hier frisch zubereitete Köstlichkeiten an, dazu gibt es an allen Tagen Musik von Bands und DJ’s. Auch für kleine Gäste gibt es ein Programm. Das Festival findet am Karsamstag und Ostersonntag von 12 bis 20 Uhr und am Ostermontag von 12 bis 18 Uhr statt.

Im Park der Gärten zeigen sich von Karsamstag bis Ostermontag die Frühlingsboten. Zur dritten Sonderöffnung lädt der Park an allen drei Tagen von 9.30 bis 18 Uhr ein, der Eintritt kostet 7,50 Euro, Inhaber von Jahreskarten haben freien Eintritt.

Kinder sind Sonntag und Montag, jeweils ab 15 Uhr, zur Ostereiersuche in den Rhodopark Hobbie in Linswege-Petersfeld eingeladen.

Geöffnet ist an allen Feiertagen von 10 bis 18 Uhr der Landerlebnis-Hof am Seghorner Weg 6 in Westerstede. Kinder können spielen, Traktor fahren und den Streichelzoo besuchen.

In der Gemeinde Rastede startet der Beachclub Nethen, Bekhauser Esch 170, in die neue Hauptsaison. Karfreitag nimmt die Wasserski- und Wakeboardanlage den Betrieb ab 12 Uhr auf. Ein Hersteller von Wassersportausrüstung stellt neues Equipment vor, das kostenlos getestet werden kann. Auch am Ostersamstag, Ostersonntag und Ostermontag ist der Beachclub geöffnet. Genutzt werden kann an allen vier Öffnungstagen auch der Hundestrand. Auf dem 4500 Quadratmeter großen Areal, das vom übrigen Strand getrennt und über eine separate Schleuse zu erreichen ist, können Hundebesitzer ihre Vierbeiner laufen lassen und verschiedene Angebote nutzen.