Das Programm vom 14. bis 16. Juni im Überblick

Beginn ist am Freitag um 19 Uhr mit dem „Fehntalk“ im Festzelt am Bahnhof. Alte Augustfehner Eisenbahner und Mitglieder des Organisationsteams werden einen Überblick über die Geschichte des Bahnhofs geben. Bürgermeister Matthias Huber gibt Auskunft über die Planungen zum Bahnhofsausbau sowie zur diskutierten Wunderline. Im Anschluss wird die Ausstellung „150 Jahre Bahnhof Augustfehn: Vergangenheit - Gegenwart – Zukunft“ mit einem Rundgang und ergänzenden Erklärungen eröffnet. Jeder ist willkommen.

Am Samstag eröffnet die Ausstellung ab 14 Uhr für jedermann. Die Veranstalter haben einen gemütlichen Innenhof am Bahnhof mit diversen Ständen geplant. Am Abend findet im Festzelt die große Manolito-Bahnhofsparty, organisiert vom Team des „Gleis 3“, statt. Der Eintritt ist frei.

Am Sonntag beginnt um 9 Uhr das große Augustfehner Bürgerfrühstück. Zum Preis von 8,50 Euro (Kinder 4 Euro) können alle Interessierten unter freiem Himmel essen. Der Jubiläumsbecher ist im Frühstückspreis enthalten, wird aber auch separat zum Kauf angeboten. Die Teilnehmerzahl ist auf 150 begrenzt. Tickets sind in der Bäckerei Behmann sowie in der Fehn-Apotheke und der Marien-Apotheke erhältlich.

Ab 10 Uhr das Ausstellungszelt geöffnet.

Um 14.30 Uhr werden die Ergebnisse des Malwettbewerbs in Schulen präsentiert und ausgezeichnet.

Der Shanty-Chor tritt um 15 Uhr auf.

Ende der Veranstaltung ist gegen 17 Uhr.

