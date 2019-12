Apen In der Gemeinde Apen finden – soweit bekannt – an den Weihnachtstagen (24. bis 26. Dezember) unterschiedliche Gottesdienste und Andachten statt. So gibt es an Heiligabend ab 15.30 Uhr in der St.-Nikolai–Kirche in Apen ein Mitmach-Weihnachtsspiel für Familien mit kleinen Kindern. Mit Liedern und kurzen Texten wird die Geschichte von der Geburt Jesu erzählt.

Ab 17 Uhr bringt ein Theaterteam, bestehend aus Menschen zwischen vier und 50 Jahren, ein weihnachtliches Theaterstück auf die Bühne. Die Darbietung ist in den Gottesdienst eingebettet. Als kleine Besonderheit wird das Theaterstück auch in diesem Jahr von der Gruppe „Maleika“ begleitet. Die A-capella-Gruppe singt mehrstimmig vier weihnachtliche Lieder.

Wie in jedem Jahr gestaltet auch der CVJM Apen am Nachmittag des 24. Dezember ein besonderes weihnachtliches Programm für Kinder von fünf bis zehn Jahren, um das Warten auf die Bescherung zu verkürzen. In der Zeit von 14.30 bis 17.30 Uhr werden im ev. Gemeindehaus in Apen viele interessante Dinge angeboten: Basteln, Erzählen, Singen, Backen und vieles mehr. Um eine Anmeldung wird gebeten unter buero@cvjmapen.de.

Des Weiteren finden folgende Gottesdienste in der Gemeinde Apen an den kommenden Weihnachtsfeiertagen statt:

• St.-Nikolai-Kirche Apen

Heiligabend

15.30 Uhr: Kinderchristvesper, Pfarrer Kunst und Antje Kunst mit Kinderprojektchor

17 Uhr: Christvesper mit Aufführung, Pfarrer Kunst, Anke Cordes und Gruppe „Maleika“

23 Uhr: Christmette mit Pfarrer Kunst und Chor „Da capo“

2. Weihnachtstag

10 Uhr: Pfarrer Kunst

• Friedenskirche Augustfehn

Heiligabend

16 Uhr: Kinderchristvesper und Prädikantin Grusemann-Wahl

18 Uhr: Christvesper mit Pfarrerin Hundt

23 Uhr: Christmette mit Pfarrer T. von Kameke und Posaunenchor

2.Weihnachtstag

10 Uhr: Prädikantin Grusemann-Wahl

• Kapelle Godensholt

Heiligabend

15.30 Uhr: Christvesper, Pfarrerin Hundt

• Kapelle Nordloh

16.30 Uhr: Christvesper, Pfarrerin Hundt

• Kapelle Vreschen-Bokel

Heiligabend

15 Uhr: Kinderchristvesper, Prädikantin Grusemann-Wahl

16.30 Uhr: Christvesper, Pfarrer Göde

1.Weihnachtstag

11 Uhr: Gottesdienst mit Taufen, Pfarrerin Hundt

• St. Johannes der Täufer in Augustfehn

Heiligabend

17.15 Uhr: Krippenspiel

17.30 Uhr: Christmette

1.Weihnachtstag

9.30 Uhr: Hochamt

2.Weihnachtstag

9.30 Uhr: Hochamt