Apen „Wöchentlich muss ich schon einige Stunden investieren, damit der Online-Auftritt aktuell bleibt“, sagt der 50-jährige Harald Wilts. Er arbeitet ehrenamtlich als stellvertretender Vorsitzender und Kirchenältester für den Gemeindekirchenrat der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Apen.

Im beruflichen Alltag ist er Servicetechniker der Firma Weiss Büro-Service aus Westerstede. In seiner Freizeit engagiert er sich für seine Kirche. Dort ist er unter anderem für die Homepage, das „Us Karkenblatt“ und den Youtube-Kanal namens „Churchman Apen“ zuständig.

Der Youtube-Kanal

„Ich habe den Kanal 2017 gegründet. Die Idee kam mir, weil ich viele Videos von Kirchenveranstaltungen hatte und sie nirgendwo platzieren konnte“, berichtet der Churchman-Gründer. Derzeit sind auf dem Kanal zwölf Videos, die jeweils eine Spielzeit von zwei bis neun Minuten haben.

In den Ausschnitten geht es zum Beispiel um die feierliche Einführung der Bronzeglocken in der Friedenskirche in Augustfehn, das 20-jährige Jubiläum des Aper Kirchenchors „Da Capo“ oder um das Glockenläuten in der St.-Nikolai-Kirche in Apen. „Beim Aufzeichnen des Glockenläutens mussten wir schon etwas aufpassen, dass der Straßenverkehr nicht das Läuten übertönt. Aber es ist ja alles gut gegangen“, führt Harald Wilts aus.

Die notwendigen Video-Kenntnisse hat er im Rahmen eines Seminars „Grundlegendes zu Typo-3 (Software)“ erlernt. Dort wurden ihm grundlegende Kenntnisse zur Videobearbeitung beigebracht. Bei Schwierigkeiten in der Videoproduktion stehen zwei Programmierer aus Oldenburg zur Verfügung.

Kirchen-Homepage

Neben dem Youtube-Kanal ist auch das Pflegen der Kirchen-Homepage arbeitsaufwendig. Termine ankündigen, Berichte über Veranstaltungen und eine Vorstellung der Kirchengemeinde einstellen – all das gehört dort zu seinen Aufgaben. „Irgendwann muss ich aber auch mal einen Schlussstrich ziehen, bevor die Arbeit zu viel Freizeit einnimmt“, sagt Harald Wilts.

Bedeutung

„Heute erreichen wir nicht alle Menschen über die klassischen Medien, weshalb Neue Medien wie Youtube und Co. für unsere Kirchengemeinde besonders wichtig sind“, meint Bernd Göde, Pfarrer der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde.

Des Weiteren sei man in Whatsapp-Gruppen organisiert, um aktuell zu bleiben. „Wir möchten möglichst viele in unsere Kirche miteinbeziehen, deshalb ist ein Online-Auftritt wichtig, um junge Leute zu erreichen“, sagt der Pfarrer.

Den Youtube-Kanal der Kirchengemeinde Apen finden Sie unter http://bit.ly/2wv6ooh