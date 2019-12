Apen /Oldenburg Die 28 Jahre alte Christin Stalling aus Apen (Landkreis Ammerland) ist die neue Miss Niedersachsen. Das teilte die in Oldenburg beheimatete Miss Germany Corporation am Sonntag mit. Die Immobilienkauffrau wird damit beim großen Miss-Germany-Finale am 15. Februar 2020 im Europapark Rust antreten.

„Ich bin eine Powerfrau, habe schon genug Lebenserfahrung gesammelt und bin glückliche Mutter von zwei Kindern“, berichtet die neue Miss Niedersachsen, die sich gegen Rund 500 Bewerberinnen im Bundesland durchgesetzt hat. Für sie ist es nicht der erste Modelwettbewerb. 2015 hat sie bereits an einer Kampagne für „Ernsting’s Family“ in Kapstadt teilgenommen und den Wettbewerb gewonnen. „Ich wollte damals etwas mehr Selbstsicherheit bekommen und habe mich beworben. Zum Glück hat es geklappt“, sagt Christin Stalling.

Seitdem hat sich im Leben der 28-Jährigen einiges getan. Die Aperin arbeitet 30 Stunden die Woche als Immobilienkauffrau, ist alleinerziehend und kümmert sich um ihre fünf- und sechsjährigen Kinder.

Seit dem für sie überraschenden Sieg in Südafrika hat sie eine vierjährige Pause vom Modeln genommen. „Mittlerweile liegt mein Fokus bei meinen Kindern“, sagt die stolze Mutter. In diesem Sommer brachte sie dann eine gute Freundin auf die Idee, sich bei der Miss-Germany-Wahl zu bewerben.

Der Modus wurde in diesem Jahr extrem verändert. Von nun an dürfen sich alle Frauen zwischen 18 bis 39 Jahre bewerben. Früher gab es noch die Voraussetzung, keine Kinder zu haben. „Die Miss-Wahl ist seit diesem Jahr deutlich umfangreicher als noch zuvor“, klärt Max Klemmer von der Miss-Germany-Corporation auf.

In diesem Jahr ist auch das Social-Media-Verhalten ein Kriterium. „Wir wollten dieses Mal die Personen etwas genauer darstellen“, berichtet Max Klemmer.

Christin Stalling ist zufrieden damit, dass jetzt mehr Wert auf die Person gelegt wird. „Mir gefällt es sehr gut, dass die Bewerberinnen mehr Möglichkeiten haben, sich zu präsentieren. Mit mehr fast 1900 Abonnenten bei Instagram ist sie bei den sozialen Medien gut aufgestellt.