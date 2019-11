Augustfehn „Mir ist der Verein besonders wichtig. Musik ist gewissermaßen mein Leben“, sagt Norbert Gesierich, der seit 60 Jahren Mitglied in der „Drum- und Marching Band Augustfehn“ ist. Als sein Vater Hubert Gesierich in einer Gaststätte einen Tambourstab entdeckte, kam ihm die Idee einen Spielmannszug zu gründen. 1949 war die Geburtsstunde des Vereins. Damals tanzten die Menschen gern Walzer und Tango. Die ersten Auftritte waren kurz darauf im Oldenburger Land. Der Verein wuchs schnell. 1951 engagierten sich 28 Mitglieder im Spielmannszug.

Die Uniformen

Mit der Zeit änderte sich das Erscheinungsbild. Die erste Uniform bestand aus einem weißen Hemd und einer dunklen Hose. Wenig später folgten weiße Bäcker- oder Kellnerjacken, auf deren Ärmel rot-weiß gestreifte Schwalbennester genäht wurden, sowie Krawatten und Käppis in Schwarz. 1961 wurde der Spielmannszug durch die Gründung eines Fanfarenzuges erweitert. Folglich trat der Verein unter dem Namen „Spielmann- und Fanfarenzug Augustfehn“ auf.

Das Interesse wurde größer. 1972 waren bereits 72 Mitglieder im Verein. Verschiedene Auftritte auf Wettbewerben, wie zum Beispiel in Rastede, bei Karnevalsumzügen, Konzerten auf „Butterfahrten“ und die Teilnahme an der 750-Jahr-Feier der Stadt Goslar gehörten nun zum Vereinsgeschehen.

Im Oktober 1999 wurde anlässlich des 50-jährigen Bestehens in der Mehrzweckhalle an der Mühlenstraße in Augustfehn ein Jubiläumsball veranstaltet. Der Stabsmusikkorps der Bundeswehr spielte zu diesem Anlass. 2010 wurde schließlich aus dem Spielmann- und Fanfarenzug die Drum & Marching Band Augustfehn (Drumba).

Die heutige Uniform besteht aus einer schwarzen Hose mit einem weißen Streifen sowie ein lila-schwarzes Oberteil. „Neue Uniformen haben wir meistens bekommen, wenn etwas Geld dafür zur Verfügung stand“, berichtet Norbert Gesierich.

Jubilare und Nachwuchs

Im November wurde die Drum- und Marching Band Augustfehn 70 Jahre alt. Auf einer Vereinsfeier wurden zahlreiche Ehrungen vorgenommen. Besonders lobend wurde die 60-jährige Vereinsmitgliedschaft von Norbert Gesierich erwähnt. Weitere Ehrungen gingen an die Familie Ehm, die seit fünf Jahren mit dabei ist sowie an Hannah Freesemann (zehn Jahre) und Vorstandsmitglied Nicole Wortmeyer (neun Jahre).

Aktuell sind 36 Mitglieder im Verein – halb so viel wie 1972. Unter den Musikern sind allerdings auch junge Leute. Der 16-jährige Jamie Ehm ist seit fünf Jahren Mitglied der Drum- und Marching Band Augustfehn. Er spielt Becken und sagt: „ Der Spaß steht im Vordergrund. Wir haben eine tolle Truppe zum Musikmachen“. Im kommenden Jahr organisiert der Musikverein zum 30. Mal das Fußball-Jux-Turnier im Juli.