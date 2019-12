Augustfehn „Wir sind ein schlagkräftiges Team von drei starken Personen, die anderen sieben Vereinsmitglieder halten sich zurück“: Martina de Haan, Reinhard Penning und Hermann Raudszus schauen sich an und sind sich einig. „Ja, wir ergänzen uns hervorragend. Wir arbeiten Hand in Hand und suchen auch gemeinsam die Künstler für die Ausstellung aus“, erklärt Reinhard Penning. Der Augustfehner ist Gründungsmitglied des Vereins Eisenhütte Kultur e.V. im August 2014, war anfangs stellvertretender Vorsitzender, dann Vorsitzender und hat sich um die Organisation von Kultur und Musik gekümmert. Er sei froh über die tatkräftige und langjährige Unterstützung durch Vereinsmitglied Hermann Raudszus.

Neue Vorsitzende

„Die Arbeit wurde zu viel, sogar für einen Rentner“, berichtet er mit einem Lächeln im Gesicht. Dann seien sie eher zufällig auf Martina de Haan aufmerksam geworden: „Ich habe sie angesprochen, sie ist interessiert an Kunst und schwupp war sie mit im Boot“, blickt Reinhard Penning dankbar zurück. Seit 2018 ist Martina de Haan nun Vorsitzende des Vereins Eisenhütte Kultur und organisiert den Bereich Kunst.

„Das passt sehr gut, wir sprechen uns in unserem Dreier-Team ab. Auch die Auswahl, welche Künstler in der Eisenhütte ihre Werke ausstellen, treffen wir gemeinsam“, sagt die Vorsitzende, die viel Freude an ihrem Ehrenamt hat.

Künstler aus der Region

Über ausreichende Bewerbungen für Ausstellungstermine könne sie sich nicht beklagen. „Es kommen viele Bewerbungen, auch über Gäste“, so Martina de Haan. Dem Verein sei daran gelegen, verschiedene Stilrichtungen zu präsentieren. „Wir wählen ganz unterschiedliche Künstler, die aus der Region kommen, gehen auch mal neue Wege, aber es sollte zur Galerie der Eisenhütte passen“, beschreibt die Vorsitzende die Bandbreite der Ausstellungen. Pro Jahr sind sieben Ausstellungen für Maler und eine Ausstellung für Fotografien vorgesehen.

Musikveranstaltungen

„Hermann und ich fahren zu jeder Musikveranstaltung oder zum Übungsabend, schauen und hören uns die Gruppen an, ob die Musik zur Eisenhütte passt“, so Reinhard Penning, der über zahlreiche Kontakte zu musikalischen Gruppen in den Niederlanden und zu großen Coverbands verfügt. Musik sei sein großes Hobby. „Bei unseren Musikveranstaltungen präsentieren wir ideale Musik für die Generation ab 50 Jahre und nach oben offen. Das Publikum kommt von Emden, Wilhelmshaven, Cuxhaven, ja sogar von Hannover“, berichtet Hermann Raudszus und Reinhard Penning fügt hinzu: „Die Besucher schätzen die Atmosphäre, und es sind viele Stammgäste dabei.“

Die Termine im Überblick Die nächsten Termine des Vereins Eisenhütte Kultur e.V. stehen schon fest. Donnerstag, 9. Januar: 21 Uhr: Jamsession – Eintritt frei Sonntag, 12. Januar: 16 Uhr: Vernissage „Das goldene Segel 2019 – Wanderausstellung Kunstpreise Bad Zwischenahn“. Samstag, 25. Januar: 21 Uhr: Lakeside Park – Rock, Funk & Soul – Vorverkauf 10 Euro, Abendkasse 12 Euro.

Sehr gut etabliert hätte sich die „Jamsession“ – eine Plattform für junge Musiker, die Lust haben zu spielen und ein Musikinstrument beherrschen. Zwei Mal pro Jahr – im Januar und September, jeweils donnerstags ab 21 Uhr – findet dieser Programmpunkt in der Eisenhütte statt. Wer Interesse hat, könne sich gerne bei Reinhard Penning melden.

Neu waren in 2019 zwei Chorkonzerte an einem Sonntagnachmittag – auch das sei gut angenommen worden. 24 musikalische Veranstaltungen pro Jahr finden in der Eisenhütte statt. „Anfragen haben wir zwischen 80 und 100“, so der Musikfachmann.

Anfang 2017 sei der Durchbruch gelungen. „Es läuft wunderbar. Die meisten Musikveranstaltungen sind ausverkauft. Während die Veranstaltungen am Sonnabend Eintritt kosten, ist am Donnerstag der Eintritt frei.

Eingespieltes Trio

„Wir machen alles selbst“, so Reinhard Penning. Als gelernter Schriftsetzer ist er zuständig fürs Plakate entwerfen und drucken. Das Verteilen und Aufhängen an öffentlichen Stellen übernehmen sie gemeinsam. „Wir betreiben unser Ehrenamt schon intensiv und sind ein eingespieltes Trio – und die Männer hängen auch Bilder in der Galerie mit auf“, so die Vorsitzende.