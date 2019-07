Augustfehn Feiern? Das können die Augustfehner und ihre Gäste. Und wie! Beim diesjährigen „Fest der 1000 Laternen“ bewiesen Organisatoren, Mitstreiter und Besucher einmal mehr, wie herrlich wild, bunt und unterhaltsam ein Fest in Augustfehn sein kann – und wie feucht-fröhlich. Im wahrsten Wortsinn, schließlich stellte sich ein Teil von ihnen am Sonntag der Waschzuber-Regatta, und die hatte es in sich.

Zum 10. Mal wurde der Wettstreit ausgetragen, organisiert von Andreas Gerdes, Ralf Löning, Vertretern der Firma Gnieser, Bernd-Thomas Scheiwe, Mike Haschke, Dieter Börjes und den Börjes-Kickers. Es galt, eine kurze Strecke auf dem Kanal zurückzulegen, und zwar im hölzernen Waschzuber. Dabei war Geschwindigkeit nicht alles, es galt auch, Balance zu halten und vor allem beim Paddeln mit den Händen nicht zu viel Wasser in den Zuber zu schippen. Angefeuert wurden die Teams von zahlreichen Schaulustigen, die sich das Spektakel beidseitig des Kanals anschauten. Wer wollte, konnte später noch auf einem Schwebebalken, der über den Kanal gelegt worden war, sein Geschick beweisen.

Rund 30 000 Besucher wurden zum „Fest der 1000 Laternen“ erwartet. Ob es so viele waren, wird die Bilanz ergeben. Angesichts des guten Wetters und der wirklich gut gefüllten Veranstaltungen ist jedoch zu erwarten, dass die Rechnung aufgeht. Denn: Auch heute ist noch nicht Schluss mit lustig. Der beliebte Senioren-Bingo-Nachmittag steht noch an diesem Montag, 29. Juli, 14.30 Uhr, auf dem Programm. Mit dabei ist natürlich Moderator „Kurti“.

Für 15.30 Uhr ist das Quietscheenten-Wettschwimmen angesetzt, ebenso gibt es einen Familiennachmittag auf dem Festplatz zu ermäßigten Preisen (ab 14 Uhr), ab 19 Uhr steht Jürgen Brinker auf der Bühne an der Bahnhofstraße, und dann steht auch noch der große Talentwettbewerb „Augustfehn sucht den Superstar“ auf dem Programm. Los geht’s um 19.30 Uhr, der Eintritt ins Festzelt ist für alle Besucher frei. Im Anschluss gibt’s ab etwa 23.45 Uhr noch eine Kult-Aftershow-Party.

