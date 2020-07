Konzert In Augustfehn: Feinster Sound in der Eisenhütte

Augustfehn Am Donnerstag, 2. Juli, startet die Eisenhütte in Augustfehn wieder durch und lädt zu einem Konzert mit „AMano“ ein. Ab 20 Uhr spielen die Musiker Weltmusik von Tango über Swing bis hin zu Pop – handgemachte Musik vom Feinsten. Zum Quartett gehören Christian Kirschstein (Akkordeon), Zebu Hildebrandt (Piano, Gitarre), Ruth Shaw (Geige, Gesang) und Peter Waldmann (Cajon, Perkussion).

„Wenn sich Akkordeonläufe und Pianoklänge mit dem Rhythmus der Cajon verbinden, entsteht eine mitreißende, swingende Weltmusik zwischen argentinischem Tango Nuevo und Latin, die auch poppige Stücke und Swing-Nummern harmonisch einbindet. Ruth Shaw bringt mit ihrer Geige nicht nur musikalische Vielfalt, sondern auch zusätzliche Emotionen in die Darbietung“, versprechen die Veranstalter. Ein bunter Mix aus Tangomelodien von Lydie Auvrey und Richard Galliano werden ebenso zu hören sein wie die Swingklassiker „Autumn Leaves“ oder „Fly me to the moon“. Interpretationen von „Lambada“ und „Mambo No.5“ runden das Konzert mit lateinamerikanischem Feeling ab.

Der Eintritt ist frei. Es besteht die Möglichkeit a la card zu essen, als Besonderheit werden an den Donnerstagen bei Veranstaltungen Spareribs angeboten, verrät Anke Börjes von der Eisenhütte. Das Konzert wird draußen ausgerichtet, bei schlechtem Wetter drinnen, selbstverständlich unter Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsregeln. Anmeldung unter Telefon 0 44 89/9 42 81 90.

