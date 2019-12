Augustfehn Sie sind jung, bezeichnen sich als „wilder Haufen“, haben Spaß an Gemeinschaft, Musik, Tanz, Theater, Band und veranstalten einmal jährlich ein großes Konzert: die Ten Singer aus Augustfehn-Apen. „Bei unserem letzten Konzert waren rund 500 Besucher in der Mehrzweckhalle der IGS Augustfehn“, erzählt Chantal de Regt. Gemeinsam mit zehn weiteren jungen Menschen gehört sie zum Organisationsteam. Die 51 Ten Singer hätten mit der Live-Show „Alles Gaffa oder was?!“ eine tolle Stimmung beim Publikum hervorgerufen und ihm mächtig eingeheizt.

So geht’s ab 10. Januar weiter Montags: Tanz (18 bis 19.30 Uhr), Band (18.30 bis 20 Uhr), Technik 18.30 bis 19.30 Uhr. Mittwochs: Theater von 18.00 bis 19.30 Uhr. Freitags: Gesamtprobe von 18 bis 20 Uhr Treffpunkt für die Mädchen und Jungen ist stets das evangelische Gemeindehaus in Augustfehn.

Mit 18 rockigen, fetzigen und besinnlichen Songs mit Instrumental-Begleitung, drei starken Tanzeinlagen und vier kreativen Theaterszenen begeisterten die jungen Akteure auf ganzer Linie.

Die Shows der Ten Sing Gruppe Augustfehn-Apen haben einen hoch professionellen Charakter. Es ist beachtlich und besonders, dass junge Leute in ihrer Freizeit mit so viel Freude und Begeisterung eine solche Veranstaltung auf die Bühne bringen. Nach der Show ist bekanntlich vor der Show: „Wir machen jetzt eine kleine Weihnachtspause und starten am Freitag, 10. Januar“, gibt Chantal de Regt den nächsten Termin bekannt und fügt hinzu: „Drei neue Gesichter haben wir bei den letzten Proben schon gesehen, das ist toll, und wir freuen uns auf weitere junge Menschen, die gerne mitwirken wollen.“ Weitere Auftritte waren 2019 im Ammerland Hospiz Westerstede und im Azurit Pflegezentrum Augustfehn. Interessierte können gerne zu den Proben kommen.

Mehr Infos: www.tensingland.de