Augustfehn Advent, Advent, ein Lichtlein brennt: Der Ortsverein Augustfehn und die Werbegemeinschaft Augustfehn laden traditionsgemäß am dritten Adventswochenende (14. und 15. Dezember) zum Augustfehner Weihnachtsmarkt auf den Eisenhüttenplatz in Augustfehn ein.

Eisenhüttenplatz

Die Weihnachtstanne wurde dieses Jahr von Markus Adomeit gespendet und ist mit den Helfern des Ortsvereines und einiger ortsansässiger Firmen aufgestellt und geschmückt worden.

Die Besucher erwartet ein weihnachtlich geschmückter Festplatz mit einem Kinderkarussell und Weihnachtsbuden, die für Speis und Trank sorgen. An den Verkaufsständen können Weihnachtsgeschenke gekauft werden. Im Shanty-Zelt herrscht wieder weihnachtliche Stimmung mit viel Gesang.

Die Öffnungszeiten sind am Samstag, 14. Dezember, von 14 bis 22 Uhr, und am Sonntag, 15. Dezember, von 13 bis 18 Uhr. Der Weihnachtsmann kommt mit der Pferdekutsche um 15.30 vorbei. In seinem Rucksack hat er einige Geschenke für die Jungen und Mädchen.

Wie bereits in den Jahren zuvor gibt es wieder Stockbrot und weitere Leckereien. Des Weiteren führt der Ortsverein Augustfehn eine Sonderverlosung eines E-Bikes und eines Tourenrades durch.

Weihnachtsmützenlauf

Am Sonntag findet zum vierten mal der Aper Weihnachtsmützenlauf statt. 1107 Männer, Frauen und Kinder sind bereits für den Lauf-Wettbewerb eingetragen.

Die Startnummern können am Samstag am Stand der Organisatoren bis 18 Uhr auf dem Weihnachtsmarktgelände in Augustfehn abgeholt werden.