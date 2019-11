Ausstellung in der Klinik

21 Skulpturen und 37 Bilder stehen beziehungsweise hängen von Freitag, 15. November, bis Mittwoch, 15. Januar, in den Gängen der Radiologie und der Bundeswehr des Westersteder Klinikzentrums. Die 47-jährige Ebba van Hoorn aus Westerstede veranstaltet dort die Ausstellung „Lebensrhythmen“. Die Skulpturen zeigen Gesichter von Menschen in einem Moment. „Meine Motivation bei den Skulpturen ist es, einen Augenblick festhalten, wie beispielsweise ein Lachen oder ein Weinen“, berichtet die Künstlerin. Die Gemälde orientieren sich thematisch an Licht, Natur und Rhythmen in der Natur. Vor kurzem gab es einen Schicksalsschlag in dem Leben der Westerstederin. Ihre Mutter ist gestorben. „In den vergangenen Wochen habe ich sehr viele Bilder gemalt“, sagt die Künstlerin. Am kommenden Freitag, 15. November, ist ab 19 Uhr die Vernissage im Klinikzentrum Westerstede. Interessierte sind herzlich willkommen. BILD: