Bad Zwischenahn „Jeder kann Fotos machen“, sagt Ernst Bode. Die Kunst der Fotografie habe damit aber wenig zu tun, dann dabei komme es auf ganz andere Dinge wie technisches Verständnis, Geduld und Ausdauer an. Der Hobbyfotograf ist Mitglied im Ammerländer Fotoclub Bad Zwischenahn und immer auf der Suche nach dem perfekten Bild.

Seit einem Jahr trifft er sich mit zwölf weiteren Menschen regelmäßig, um sich zum Thema Fotografie auszutauschen und gemeinsam Bilder zu machen. Der Fotoclub ist derzeit noch auf der Suche nach weiteren Mitgliedern.

Auf eigene Faust

„Jeder von uns hat irgendwann ’mal einen Fotokursus an der Volkshochschule besucht, für den aber kein Aufbaukursus mehr angeboten wird“, berichtet Bode. Deshalb hätte sich vor einem Jahr die kleine Gruppe zusammengefunden, um sich auf eigene Faust weiterzuentwickeln.

„Wir treffen uns alle zwei Wochen im Alten Kurhaus, ausgehend vom ersten Dienstag im Monat“, berichtet Dieter Helms, der ebenfalls zum Fotoclub gehört. Die Treffen würden immer mit der Besprechung der Bilder beginnen, die beim vorangegangenen Treffen und der Zeit danach zu einem bestimmten Thema gemacht wurden. „Da können dann Fragen zur Entstehung der Fotos gestellt werden. Außerdem werden Vorschläge für andere Herangehensweisen gemacht.“

Dabei zeige sich ganz oft, dass jeder Fotograf seine eigenen Vorlieben habe. „Das eine perfekte Bild gibt es nicht“, erklärt Bode. Denn das sei Geschmackssache und liege immer im Auge des Betrachters.

Die thematische Gestaltung der Treffen sei vielfältig und gehe in den meisten Fällen auf Wünsche einzelner Mitglieder zurück. „Themen in der Vergangenheit waren zum Beispiel Lichtmalerei oder die Langzeitbelichtung“, berichtet Bode. Im kommenden Halbjahr wollen man verstärkt auf die Bildbearbeitung am Computer eingehen.

„Die Bearbeitung der gemachten Fotos am Computer ist für uns obligatorisch, weil wir mit unseren Digitalkameras im RAW-Format fotografieren“, ergänzt Helms. Das bedeutet, dass die Kamera alle Bilddaten ohne Bearbeitung, was bei gängigen Dateiformaten der Normalfall ist, auf die Speicherkarte der Kamera schreibt. Erst am Computer werden diese Daten dann zu einem fertigen Bild bearbeitet. „Dieser Vorgang ist für uns heute das, was früher bei analogen Filmen im Labor passiert ist – die Entwicklung“, erklärt Helms.

Verstärkung gesucht

Der Fotoclub ist noch auf der Suche nach Verstärkung. „Wir würden uns freuen, wenn vor allem jüngere Fotografen dem Club beitreten würden“, sagt Bode. Wer mit den Begriffen Belichtungszeit, ISO-Wert oder Blende etwas anfangen könne und die Grundlagen der manuellen Fotografie sicher beherrsche, sei beim Ammerländer Fotoclub Bad Zwischenahn an der richtigen Adresse.

„Wir unterstützten jedes Mitglied so gut wir können, verstehen uns aber nicht als Anfängerkurs“, sagt Dieter Helms, der in dem Zug auch betont, dass der Austausch unter den Hobbyfotografen sich nicht nur auf die Clubabende beschränke. „Viele von uns telefonieren regelmäßig miteinander oder schreiben sich per Whatsapp, wenn es darum geht, möglichst schöne Bilder zu machen.“