Bad Zwischenahn /Ammerland Mit einer Reihe von Veranstaltungen feiert die Fachstelle Sucht der Diakonie ihr 30-jähriges Bestehen. Die Suchtberatungsstelle in Bad Zwischenahn wurde im August 1988 ins Leben gerufen.

In ihren Anfangsjahren befand sich die Einrichtung in Westerstede mit Außenstellen unter anderem in Bad Zwischenahn. Seit Anfang der 1990er Jahre hat die Fachstelle ihren festen Sitz im Fährweg im Kurort.

Anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens veranstaltet die Fachstelle einen fachlichen Nachmittag in Westerstede, einen Empfang für Wegbegleiter und Unterstützer und ein Sommerfest im Garten der Einrichtung.

Zum Auftakt der Feierlichkeiten haben der Vorstand des Diakonischen Werks Oldenburg und die Fachstelle an diesem Freitag, 21. September, zu einem feierlichen Empfang im Haus Feldhus geladen. Neben den Vertretern des Trägers werden Mitglieder der Selbsthilfegruppen und der Klienten der Fachstelle einen Einblick in die Arbeit der Suchtberatungsstelle geben.

Am Samstag, 22. September, wird ab 14 Uhr das Sommerfest im Garten der Fachstelle gefeiert. Mitglieder der Selbsthilfegruppen, aktuelle und ehemalige Klienten, Mitarbeiter der Fachstelle und die Öffentlichkeit haben hier Gelegenheit für Begegnung, Austausch und gemeinsames Feiern. Leider stehen im Fährweg keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung.

Als besonderen Höhepunkt zum 30-jährigen Bestehen veranstaltet die Fachstelle Sucht am Mittwoch, 26. September, im Kreishaus in Westerstede einen Thementag.

Auf dem Programm stehen zwei interessante und spannende Vorträge zu aktuellen Schwerpunkten in der Behandlung von Menschen mit Suchterkrankungen.

Sabine Lottermoser, leitende Ärztin der St. Vitus Fachklinik und Fachärztin für Psychiatrie, berichtet von den Zusammenhängen von seelischen Verletzungen in Beziehungen und der Entstehung von Suchterkrankungen. Anschließend berichten Susanne Funke und Simon Richarz von ihrer Arbeit mit suchtkranken Menschen mit Behinderungen.

Die Veranstaltung ist kostenfrei und öffentlich. Fortbildungspunkte für Ärzte und Psychotherapeuten sind beantragt. Beginn der Veranstaltung ist um 15 Uhr.