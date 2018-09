Bad Zwischenahn Rahmen: Ein Fenster zur Welt und zur Sprache der Zeichen“ – unter diesem Titel zeigen Birgid Wendt und Volker Wendt auf den vier Etagen des Bad Zwischenahner Rathauses Fotografien in Farbe und schwarz-weiß. Die Arbeiten sind noch bis zum 9. November zu sehen.

Bürgermeister Arno Schilling eröffnete die inzwischen 56. Ausstellung. Die wechselnden Kunstwerke an den Wänden im Rathaus seien sowohl für die Mitarbeiter, als auch für Besucher des Rathauses immer wieder eine schöne Abwechslung und Anlass für Diskussionen. Das wird auch so bleiben: Bis 2022 sind die Ausstellungstermine bereits vergeben. „Sehr gelungen haben Sie besondere Blickwinkel erfasst und Strukturen abgebildet. Auch das Zwischenahner Meer und unsere Baumschulen sind dabei“, sagte Schilling an das Ehepaar Wendt gerichtet. Birgid Wendt stellte den Eröffnungsgästen ihre Arbeitsweise vor und berichtete, dass sie zwar mit einer digitalen Kamera arbeite, den Bildausschnitt aber ganz bewusst wähle, diesen auch nicht am Bildschirm verändere und keine anderen Bearbeitungen vornehme. Die von ihr aufgenommenen Linien und Strukturen finden sich in Netzen ebenso wie in Treppenhäusern, Baumreihen und überwiegend in pastelligen Tönen. Volker Wendt stellt vor allem Schwarz-Weiß-Fotos aus. Auch bei ihm finden sich vielfach Strukturen aus der Natur und Landschaft, wie Holz, Stein, Blätter oder Treibgut.