Bad Zwischenahn Zum Abschluss der Feierlichkeiten anlässlich des „100 Jahre Bad“-Jubiläums in Zwischenahn hatten am Samstag die Bad Zwischenahner Touristik GmbH und Boese Events aus Oldenburg zum Kurball mit anschließender „Golden-Twenties-Party“ geladen. Da der Ticketverkauf im Vorfeld der Veranstaltung nicht den Erwartungen entsprochen hatte, wurde das Event von der Wandelhalle in den kleineren, stilvollen Spiegelsaal des Alten Kurhauses verlegt.

So ging die Veranstaltung mit 80 Gästen im festlich geschmückten Spiegelsaal in eher familiärer Atmosphäre über die Bühne. Das architektonische Ambiente des einmaligen Raumes konnte das Thema des Abends noch stärker repräsentieren, als es in der Wandelhalle möglich gewesen wäre.

Trio „The Cool Cats“ tritt auf

Die Gäste trugen ihren Teil zur Stimmung bei, indem sie überwiegend im Stil der 20er Jahre gekleidet waren. Die Herren mit Fliege, Hosenträgern und Schiebermütze verbreiteten einen Hauch vom erblühenden kulturellen Leben in den damals aufstrebenden Großstädten. Die Damen standen ihnen keineswegs nach und wussten mit extravagant gelockten Frisuren, Stirnbändern aus Samt, Charleston-Kleidern, langen Handschuhen und schwarzem Outfit mit Netzstrümpfen zu überzeugen. Etwas von wilder und frivoler Partyatmosphäre wehte durch den Saal.

Zu Programmbeginn wurde allerdings ein Grußwort der Veranstalter vermisst, so dass der DJ Chris Dee das Buffet mit knappen Worten kurzerhand für eröffnet erklärte, um sich für eine lange Partynacht stärken zu können.

Höhepunkt des ersten Teils war der bejubelte Auftritt des Trios „The Cool Cats“, die mit ihren „Katern“ an Piano und Gitarre aus Köln ins Ammerland gekommen waren. Mit ihrem selbstbewussten und eleganten Auftreten gelang es ihnen schnell, die Besucher auf eine Reise in längst vergangene Zeiten mitzunehmen. Im letzten Drittel ihres Live-Acts überwand das Publikum seine Zurückhaltung und ließ sich zum Tanzen animieren. Das war der Beginn einer glamourösen und besonderen Ballnacht.

DJ Chris Dee beschallt die „Golden Twenties“-Party

Parallel dazu hatten die Gäste die Möglichkeit, extravagante Bilder von sich in der Fotobox zu machen. Andere spielten am mobilen Roulettetisch der Spielbank Bad Zwischenahn. Allerdings kam dabei nur Spielgeld zum Einsatz. Im Rahmen eines Zigarren-Tastings wurden den kostümierten Walking-Act-Damen die dargebotenen Zigarren bereitwillig abgenommen.

Gegen 22.30 Uhr ging der Kurball mit einem erfreulich erweiterten Personenkreis fließend in die „Golden-Twenties“-Party über. Chris Dee sorgte mit seiner Musik für Stimmung bis in die frühen Morgenstunden.

So war es alles in allem eine gelungene abschließende Kurball-Party zum „100 Jahre Bad“-Jubiläum, so die Bilanz der Veranstalter.