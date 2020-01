Bad Zwischenahn Es gehört zur Tradition zum Jahresbeginn in Bad Zwischenahn, dass der Shanty Chor Oldenburg zu einer musikalischen Reise um die Welt einlädt. Am Sonntag, 12. Januar, um 15 Uhr heißt es in der Wandelhalle, auf dem Hohen Ufer 24, wieder „Leinen los“ für einen besonderen Musikgenuss. Gesungen werden Shanty-Songs und fröhliche Seemannslieder.

Musik ist in diesem Jahr ein besonders gutes Transportmittel für das Anliegen der Weihnachtsaktion. Die Spenden sollen helfen, ein Musikhaus für seelisch kranke Kinder im Oldenburger Land zu errichten. Das Musikhaus wird das therapeutische Angebot der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Oldenburg unterstützen.

Karten für neun Euro (acht Euro für Gästekarteninhaber) gibt es in der Tourist-Info, auf dem Hohen Ufer 24, und unter