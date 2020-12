Sternsinger im Ammerland: Stern weist den Weg zur Krippe

Bad Zwischenahn /Edewecht /Rastede Auch die Besuche der Sternsinger im Januar 2021 müssen wegen der Corona-Pandemie anders stattfinden als üblich. Besuche an der offenen Haustür wird es in Rastede, Edewecht und Bad Zwischenahn nicht geben. Die Sternsinger der Gemeinde St. Vinzenz-Palloti verteilen Segensworte, Infomaterial und einen Überweisungsträger über die Briefkästen der Haushalte. Die Sternsingeraktion ist die größte Kinderaktion ,,von Kindern für Kinder“ weltweit. Spenden werden unter dem Motto „Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“ gesammelt.

Der Stern von Bethlehem ist in diesem Jahr erstmals über dem Rondell der katholischen Kirchengemeinde, Auf dem Hohen Ufer 17 zu sehen und weist auf die dort aufgebaute bayerische Krippe hin. Das Rondell mit der Krippe ist vom 25. bis 27. Dezember sowie vom 6., 9 und 10. Januar in der Zeit von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Dann können Besucher die Krippe aus der Nähe betrachten und auch dort eine Spende für die Sternsingeraktion abgeben.

