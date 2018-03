Island im Wandel der Jahreszeiten

Bad Zwischenahn Der Globetrotter Reinhard Pantke war mehrere Monate im Sommer und Winter auf Island unterwegs und präsentiert die einzigartigen Landschaften im Wandel der Jahreszeiten. Diese digitale Foto- und Filmshow kann man am Donnerstag, 22. März, von 19.30 Uhr an im Spiegelsaal im Alten Kurhaus (Auf dem hohen Ufer 20) in Bad Zwischenahn sehen.

Karten gibt es im Vorverkauf für 10 Euro (Kurkarteninhaber: 8 Euro) bei der Tourist-Information in der Wandelhalle, auf dem Hohen Ufer 24 oder für 12 Euro (10 Euro mit Kurkarte) an der Abendkasse.