Kirche: Andachten mit Musik im Advent

Bad Zwischenahn Weil Konzerte in der St.-Johannes-Kirche im Moment nicht möglich sind, wollen die Pastorinnen und Pastoren der Kirchengemeinde den Gläubigen mit Kantor Hartmut Fiedrich im Advent vier musikalische Andachten anbieten. Künstler aus Oldenburg, Hannover und Göttingen werden klassische Musik auf höchstem Niveau präsentieren. Die Pastorinnen und Pastoren der Kirchengemeinde geben den Klängen einen geistlichen Rahmen.

Am 1. Advent, 29. November, spielen Ching-Yi Ho (Querflöte) und Hartmut Fiedrich (Orgel) ab 16 Uhr in der St.-Johannes-Kirche heitere und besinnliche Musik aus Barock, Romantik und Moderne, Die Andacht hält Pastorin Petra Adomeit.

Am 2. Advent, 6. Dezember, 16 Uhr, musizieren Francisca Prudencio (Sopran) Balász Maroti (Violine) und Hartmut Fiedrich zur Andacht von Pastorin Sandra Hollatz

Am 3. Advent, 12. Dezember, 16 Uhr, gibt es Musik von Henning Vater (Violine) und Paulina Kilarska (Cembalo) zur Andacht von Pastorin Kerstin Falaturi.

Am 4. Advent, 20. Dezember, 16 Uhr heißt es für Familien „Wir warten aufs Christkind“ mit Geschichten von Pastor Tim Rathjen und Orgelmusik von Hartmut Fiedrich für Familien.

Die letzte Andacht ist am 31. Dezember, um 19 Uhr mit Anna Berwanger (Harfe), und Hartmut Fiedrich (Orgel) zu Lesungen von Gero Jänicke.

Teilnahme nur nach Anmeldung im Kirchenbüro (mit Name, Anschrift und Telefonnummer) per E-Mail an Kirchenbuero.Bad-Zwischenahn@kirche-oldenburg.de oder unter Telefon 0 44 03/9 37 60.