Bad Zwischenahn Wer gutes tun möchte, sollte mal die Schränke nach gut erhaltenen Flohmarktspenden durchsuchen, denn auch in diesem Jahr wird wieder ein CVJM-Flohmarkt im Haus Feldhus, Am Brink 6, ausgerichtet. Dieser ist für Samstag, 19. Oktober, von 10 bis 17 Uhr und Sonntag, 20. Oktober, von 11 bis 17 Uhr geplant.

Wer die Gruppe „Christlicher Verein Junger Menschen“ in Bad Zwischenahn unterstützen möchte, kann seine Fundstücke am Freitag, 18. Oktober, von 10 bis 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr direkt im Feldhus abgeben.

„Es wäre gut, wenn uns die Spender nur das bringen, was sie auch selber noch kaufen würden und was in der heutigen Zeit auch noch wirklich gebraucht wird“, so die CVJM-Vorsitzende Marion Laabs.

Wichtig sei zudem, dass die Sachen sauber, intakt und auch nicht zu groß sind. Nach Möglichkeit, so Laabs, sollten die Spenden in Behältern angeliefert werden. Ehrenamtliche Helfer würden bei der Annahme schon in die Kartons gucken, um die Sachen dann in die entsprechenden „Abteilungen“ zu verteilen – ein bisschen Zeit sollten Spender deshalb bei der Abgabe einplanen. Gerne angenommen werden gut erhaltene Bücher, die wieder zum Kilopreis von einem Euro verkauft werden. Dazu zählen allerdings keine Sammelbände, Enzyklopädien oder Zeitschriftensammlungen. Alle weiteren Preise werden zwischen den CVJM-Mitarbeitern und den Interessenten verhandelt.

Der Erlös ist aus dem Flohmarkt-Verkauf ist in diesem Jahr für die eigene CVJM-Jugendarbeit in der Kirchengemeinde bestimmt. Konkret geht es um die finanzielle Unterstützung einer Stelle für ein freiwilliges soziales Jahr. Weitere Erlöse soll auch das Café bringen, in dem Kaffee und Tee, aber auch Kuchen, Stollen und selbst gemachte Marmelade angeboten werden. Ebenfalls vor Ort wird der kirchliche Handarbeitskreis sein, um Selbstgestricktes und Gehäkeltes unter die Leute zu bringen. Und zwar vermutlich zum letzten Mal,, den der Kreis wurde zuletzt immer kleiner. Die Einnahmen sind zwar nicht für die FSJ-Stelle bestimmt, kommen aber dennoch der Kirchengemeinde zugute.