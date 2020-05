Kirche In Bad Zwischenahn: Wer zur Andacht will, muss sich anmelden

Bad Zwischenahn Am Sonntag, 10. Mai, finden rund um das Meer in Bad Zwischenahn wieder Gottesdienste statt. Um die Hygiene- und Abstandsvorschriften einhalten zu können, müssen sich alle Gottesdienstbesucher vorab im Kirchenbüro anmelden, da die Besucherzahl beschränkt werden muss. Anmeldungen nimmt das Kirchenbüro per Mail unter kirchenbuero.bad-zwischenahn@kirche-oldenburg oder am Mittwoch und Freitag von 9 bis 12 Uhr und am Donnerstag von 15 bis 17 Uhr entgegen.

Es stehen folgende Gottesdiensttermine zur Auswahl: St.-Johannes-Kirche Bad Zwischenahn um 9.30 Uhr, 10.30 Uhr und 11.30 Uhr, Katharina-Kirche in Rostrup um 9.30 Uhr, 10.30 Uhr und 11.30 Uhr und St.-Michael-Kirche in Dreibergen um 10.30 Uhr und 11.30 Uhr.

Handdesinfektion steht zur Verfügung. Masken müssen von den Gläubigen mitgebracht werden.