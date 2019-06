Bad Zwischenahn Überraschende Konzerteröffnungen beherrscht das Orchester Bad Zwischenahn, das bewiesen die Musiker am Freitagabend bei ihrem ersten Sommerkonzert in der Bad Zwischenahner Wandelhalle einmal mehr. Ein reines Schlagzeugsolo brachte die Zuhörer gleich zum Beginn in den richtigen Takt – und die restlichen Musiker ebenso. Unter der Leitung von Wilhelm Frieswijk legten sie gleich beim ersten Stück „Peter Gunn“ eine mitreißende Spielfreude an den Tag. Wer die Melodie zwar kannte, aber nicht mehr wusste woher, dem half Tenorsaxofonist Gilbert Rosar, die eine Hälfte des neuen Moderatorenduos auf die Sprünge.

Die Fernsehserie, in der das Stück von Henry Mancini ursprünglich Titelmelodie war, ist heute nicht mehr so bekannt, der Film Blues Brothers schon eher. Und so waren die ersten drei Musiker auf der Bühne auch stilecht mit Hut und Sonnenbrille ausstaffiert.

Aus den USA ging es direkt weiter in den Himalaya – zum „Nanga Parbat“, dem neunthöchsten Berg der Erde. Und nach Rosars Erläuterungen zu dem gleichnamigen Stück von Michael Geisler spürte wohl mancher Zuhörer eine Gänsehaut, als der Gipfel des Achttausenders musikalisch in Sicht kam. Der Abend ging, im Wechsel moderiert von Rosar und Querflötistin Nina Schnackenberg abwechslungsreich weiter. Das Orchester schaffte es spielend, Johann Strauss, Filmkomponist Hans Zimmer und die US-Band Metallica unter einen Hut zu bringen.

Wer erleben will, wie das funktioniert, hat dazu noch Gelegenheit: Das gleiche Programm spielen die Musiker auch an diesem Samstagabend, 29. Juni, noch einmal in der Bad Zwischenahner Wandelhalle. Karten gibt es noch für 14 Euro an der Abendkasse, Einlass ist um 18.45 Uhr, das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.