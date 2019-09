Bad Zwischenahn Alte Liebe rostet nicht. Na klar, solch Verallgemeinerungen mag glauben, wer will. Die Liebescanzonen, Arien und Madrigale, die in der Bad Zwischenahner St.-Johannes-Kirche zu hören waren, sind indes wirklich ziemlich alt, aber keineswegs verrostet. Jedenfalls nicht, wenn sie so musiziert werden wie vom Ensemble „urgent music“.

Mit Energie wischen die fünf Instrumentalisten und die Sängerin Nuria Rial den Staub von der um 1600 in Italien entstandenen Musik. Die Katalanin Rial gilt als eine der weltweit besten Sopranistinnen für Alte Musik. In St. Johannes, wo sie im Rahmen des Musikfests Bremen auftritt, verzaubert sie das Publikum schon nach wenigen Takten mit ihrem hochästhetischen Sopran.

In Werken von Barbara Strozzi, Sigismondo d’India und Andrea Falconieri sucht und findet Nuria Rial den Zauber der Liebe ebenso wie deren Schmerz, und sofort glaubt man ihr jedes Wort. Die klare und elegante Beweglichkeit ihrer Stimme ist atemberaubend. Rial lässt die Klänge in aller Natürlichkeit strömen, Vibrato nutzt sie nur gelegentlich und ausschließlich als Ausdrucksmittel. Den Liebes-Gehalt der Renaissance-Musiken vermittelt diese famose Sängerin im Zusammenspiel von Klangfarben, mannigfaltigen Phrasierungen und schauspielerischem Talent.

Dabei kann sich Rial auf ihr Ensemble verlassen. Schnell und präzise reagiert die instrumentale Abteilung von „urgent music“ auf die Intentionen der Sängerin, und ebenso rasch geht Rial auf Akzente des Ensembles ein. Etwa wenn sich Veronika Skuplik, hochrenommierte Violinistin und Leiterin von „urgent music“, in d’Indias „Dilectus meus“ intensive und klangvariable Zwiegespräche mit der Sängerin liefert.

Welch Qualitäten das Ensemble (neben Skuplik die Geigerin Franciska Hajdu, der Cellist Oleguer Aymamí, der Barockgitarrist Quito Garo, der Chitarrone-Spieler Andreas Arend) besitzt, zeigt sich zudem in den weiten Raum einnehmenden Instrumentalwerken des Abends.

Ensembletechnisch hervorragend, gemeinsam atmend, dabei pulsierend und voller Intensität musizieren die Fünf Werke der genannten Komponisten sowie von Emanuele Barbella, entfachen dabei immer wieder neue Spannungen und großen Ausdruck. Auch wegen solch emotionalisierender Spielkunst gilt schließlich, dem Programmtitel entsprechend: „Die Liebe siegt über Alles“. – Am Schluss begeisterter Applaus in der voll besetzten Kirche und zwei Zugaben.