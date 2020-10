Kultur: Orgelmusik in St. Johannes

Bad Zwischenahn Nachdem monatelang keine Konzerte stattfinden konnten, haben die Kantorinnen und Kantoren der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg ein besonderes Angebot aufgelegt.

In 22 kurzen Konzerten wird Orgelmusik unterschiedlichster Stilistik von Langwarden bis Delmenhorst erklingen. Das Auftaktkonzert findet an diesem Freitag, 2. Oktober, um 18 Uhr in der St.-Johannes-Kirche zu Bad Zwischenahn statt.

Kreiskantor Hartmut Fiedrich spielt an der Kleuker-Orgel Werke der Romantik vom berühmten Orgelkomponisten César Franck. Zusätzlich spielen Balázs und Christiane Maroti in Bad Zwischenahn zwei Sonaten für zwei Geigen mit Orgelbegleitung von Arcangelo Corelli.

Der Eintritt ist frei, es werden Spenden für den Unterhalt der Orgel erbeten. Voranmeldung unter Telefon 0 44 03/ 9 67 60 oder per E-Mail an Kirchenbuero.Bad-Zwischenahn@kirche-oldenburg.de.