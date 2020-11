Musik: In den Advent mit Querflöte und Orgel

Bad Zwischenahn Musik mach Mut – mit diesem Motto lädt die ev.-luth. Kirchengemeinde zu vier musikalischen Andachten im Advent ein.

Die erste findet an diesem Wochenende am 1. Adventssonntag, 29. November, um 16 Uhr in der St.-Johannes-Kirche statt. Die Andacht wird gestaltet von Ching-Yi Ho, Querflöte, Hartmut Fiedrich, Orgel und Piano, und Pastorin Petra Adomeit. Das Programm bietet Musik aus Barock, Romantik und dem 20. Jahrhundert. Am Ausgang werden Spenden für „Brot für die Welt“ gesammelt. Die Not in ärmeren Ländern ist durch die Corona-Pandemie noch größer geworden. Deshalb ist die Arbeit von Entwicklungshilfe-Organisationen wie „Brot für die Welt“ umso wichtiger.

Die weiteren Andachten finden am 2. Adventssonntag, 6. Dezember (mit Gesang, Violine und Orgel), am Samstag, 12. Dezember (mit Violine und Cembalo) und am vierten Adventssonntag, 20. Dezember, (Wir warten aufs Christkind für Familien) statt – jeweils ab 16 Uhr in der St.-Johannes-Kirche.

Anmeldung im Kirchenbüro mit Namen, Anschrift und Telefonnummer per E-Mail an Kirchenbuero.Bad-Zwischenahn@kirche-oldenburg.de oder 04403/ 9 37 60.