Bad Zwischenahn Am Sonntag hat das Team vom Park der Gärten in Bad Zwischenahn die Besucher-Saison beendet. Fast ein halbes Jahr lang kamen wieder Zehntausende interessierte Menschen auf das fast 150 000 Quadratmeter große Gelände, um sich von den Pflanzen in allen Größen und Farben und den liebevoll angelegten Gärten verzaubern zu lassen.

Positive Entwicklung

Die NWZ hat mit Geschäftsführer Christian Wandscher gesprochen, der von einer positiven Entwicklung der Besucherzahlen in diesem Jahr spricht, obwohl die Saison herausfordernd war: „Der Sommer 2018 war besonders heiß und wir hatten unsere Mühe, unsere grünen und bunten Pflanzen grün und bunt zu halten“, berichtet er.

Das gute Wetter hätten jedoch vor allem auch unter der Woche viele Menschen genutzt, um dem Park einen Besuch abzustatten – auch an den Abenden, an denen ein gesondertes Programm angeboten wurde.

Fast komisch hört sich in dem Zusammenhang an, dass Wandscher nicht ganz zufrieden mit dem Verlauf einiger Großveranstaltungen ist, denn die seien komplett verregnet gewesen. „Das war bei der Aktion Pflanzenwelten am 1. Mai genau so wie bei der Aktion OLB-Spielwelten am letzten Sonntag vor den Sommerferien.“ Auch am Vormittag des 3. Oktober habe es geregnet, so dass die Besucherzahlen hinter den Erwartungen blieben.

„Insgesamt sind wir aber sehr zufrieden“, freut sich Wandscher. Schließlich seien, wie schon in den vergangenen beiden Jahren, etwa 150 000 zahlende Gäste in den Park gekommen. Die genauen Zahlen lägen jedoch noch nicht vor.

Und auch für das kommende Jahr sind die Vorbereitungen, die traditionell im Winter laufen, schon angelaufen. „Neben unseren erfolgreichen Veranstaltungen wollen wir in 2019 auch einen schamanischen Abend im August veranstalten“, blickt er in die Zukunft. Ein weiteres Großereignis sei die Veranstaltung zu 100 Jahre „Bad“ Zwischenahn. In Zusammenarbeit mit der Oldenburgischen Landschaft wolle das Team vom Park der Gärten das Thema der Landeskulturfeste aufleben lassen.

Bevor der Park der Gärten die Tore für die Besucher in diesem Jahr komplett schließt, gibt es allerdings noch eine Sonderöffnung unter dem Motto „Herbstimpressionen im Park“ am kommenden Sonntag, 14. Oktober. Grund dafür ist ein besonderes Naturschauspiel: Der Herbst taucht nicht nur das Ahorntal in warme Farben und vermittelt einen kleinen Eindruck vom „Indian Summer“, auch in vielen anderen Mustergärten und Pflanzensammlungen zeigen sich die Herbstlaubfarben als wichtiges Gestaltungsmittel.

Der Anblick des vielfältigen Fruchtschmucks und der letzten Blütenpracht von Herbstblühern würden den Parkbesuch so zu einem ganz besonderen Erlebnis machen, heißt es in der Ankündigung zur Veranstaltung. Angeboten werden in diesem Rahmen Führungen der Parkgärtner Björn Ehsen und Lennart Böhlje zu den pflanzlichen Besonderheiten (jeweils um 11 und 14 Uhr am Eingang).

Beratung zu Gartenfragen

Auch die Niedersächsische Gartenakademie wird von 13 bis 16 Uhr im Gartentreff vor Ort sein und zu allgemeinen Gartenfragen beraten. Ein Verkauf von Gehölzraritäten wie Herbstlaubfärbern und Fruchtgehölzen erfolgt im Eingangsbereich durch die Westersteder Baumschule G. D. Böhlje. Der Eintritt zu der Veranstaltung von 9.30 bis 18 Uhr beträgt 7,50 Euro, Jahreskarteninhaber und Besucher unter 18 Jahren in Begleitung Erwachsener haben freien Eintritt.

